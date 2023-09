Wetenskaplikes ontdek 'Alice Ring' in die kwantumryk, en bied 'n blik op die spieëlheelal

Wetenskaplikes wat die kwantumryk bestudeer het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat moontlik die raaisels van hierdie ontwykende dimensie kan ontrafel. Die span, gelei deur professor Mikko Möttönen van Aalto Universiteit en professor David Hall van Amherst College, het 'n buitengewone verskynsel waargeneem wat bekend staan ​​as 'n "Alice-ring." Gedoop na Lewis Carroll se spieël-heelal in Alice's Adventures in Wonderland, kan hierdie vlietende strukture moontlik dien as poorte na 'n anderwêreldse spieël-heelal.

In kwantumfisika word voorgestel dat monopole die eweknieë van dipole is. Terwyl dipole positiewe en negatiewe ladings aan teenoorgestelde punte het, het monopole óf 'n positiewe óf 'n negatiewe lading. Die hipotese is dat wanneer 'n magnetiese monopool verval, dit 'n kort ringagtige struktuur skep, soortgelyk aan die spieëlheelal wat deur Carroll beskryf is.

Vir dekades het Alice-ringe ontwykend gebly, maar die navorsingspan beweer dat hulle hierdie strukture vir die eerste keer in die natuur waargeneem het. Die navorsers het 'n gas van rubidiumatome in 'n niemagnetiese toestand naby absolute nultemperatuur gemanipuleer, wat 'n monopool geskep het deur 'n driedimensionele magnetiese veld se nulpunt in die kwantumgas te stuur. Die resultaat was 'n perfek gevormde Alice-ring.

Dit is opmerklik dat Alice-ringe buitengewoon broos is en net vir 'n paar millisekondes hou. Die geringste uiterlike krag veroorsaak dat hulle verval. Wanneer dit egter vanuit die middel van die ring gesien word, lyk die wêreld weerspieël, asof die ring 'n poort is na 'n wêreld van antimaterie. Hierdie waarneming bevestig die parallel met Carroll se spieëlheelal.

Gepubliseer in die joernaal Nature Communications, bied hierdie baanbrekende ontdekking 'n potensiële venster om kwantumfisika dieper te verstaan. Alhoewel dit onseker is of hierdie deurbraak sal lei tot die bywoning van teepartytjies met mal hoedemakers, open dit nuwe moontlikhede om die ingewikkelde aard van die kwantumryk te verken.

