Verken die dieptes van Sierra de Atapuerca

’n Onlangse geologiese studie wat deur Josep M. Parés en sy span by die Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) gedoen is, het in die ondergrond van Sierra de Atapuerca in Spanje gedelf. Die studie, gepubliseer in die joernaal Marine and Petroleum Geology, het ten doel gehad om die diep struktuur van die gebied en sy geologiese verbindings te verstaan.

Die navorsing het aan die lig gebring dat die materiaal wat onder die oppervlak teenwoordig is, die kalkstene is wat langs Sierra de Atapuerca sigbaar is. Hierdie materiale is net die "punt van die ysberg" van 'n veel groter ondergrondse struktuur wat meer as 5 km breed strek. Hierdie struktuur is gevorm as gevolg van die teenwoordigheid van sagte materiale, spesifiek Trias-lutiete en evaporiete, wat die strata toegelaat het om te beweeg.

Die studie het ook lig gewerp op die geologiese rangskikking van die Sierra de Atapuerca. Tradisioneel beskryf as 'n antiklien, het die geologiese werk getoon dat hierdie struktuur verder as 'n diepte van 1,000 XNUMX m loop. Op daardie diepte rus die Mesosoïese strata op 'n Paleosoïese kelder, wat styf en kristallyn is. Die resultate dui daarop dat die vou van die strata moontlik gemaak is deur die bestaan ​​van spesifieke materiale wat as smeermiddels of losmaakvlakke dien, wat die strata toelaat om oor die stewige kelder te gly. In die geval van die Duero-kom bestaan ​​die losmaakvlak uit materiale uit die Trias-periode, wat meganies swak is en die beweging en vou van die oorliggende strata vergemaklik.

Die bevindinge van hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die diep struktuur van Sierra de Atapuerca en sy geologiese verbindings. Om die ondergrondse geologie van hierdie streek te verstaan ​​is noodsaaklik vir verdere navorsing oor sy geologiese geskiedenis en potensiële implikasies vir menslike evolusie.

Bron: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Spanje), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Bron: CENIEH

aanhaling:

Let wel: Hierdie artikel is herskryf op grond van die bronartikel.