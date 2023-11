Nuwe ontdekkings werp lig op sonvlek Aurora

’n Span sterrekundiges het ’n interessante ontdekking gemaak oor die sonvlek-aurora op die Son. Daar is gevind dat radio-emissies wat bo 'n donker gebied op die son se oppervlak waargeneem is, aurora-agtige eienskappe het. Hierdie emissies is ongeveer 24,855 XNUMX myl bokant die sonvlek opgespoor en is beskryf as "aurora-agtig" gebaseer op hul spektra, polarisasie en duur.

Anders as die Aarde se aurora, wat voorkom wanneer gelaaide deeltjies van die Son met ons atmosfeer in wisselwerking tree, vind die sonvlek-aurora-emissies op baie hoër frekwensies plaas. Die sonvlek se magneetveld, wat ongeveer 2,500 1 keer sterker as die aarde s'n is, is verantwoordelik vir hierdie verskil. Terwyl die aarde se aurora tipies by laer frekwensies voorkom, wat wissel van honderdduisende kHz tot ongeveer XNUMX miljoen kHz, vind die sonvlek-aurora-emissies in 'n hoër frekwensiereeks plaas.

Die ontdekking van hierdie langdurige gepolariseerde radio-uitbarstings wat uit die sonvlek voortspruit, daag ons huidige begrip van stermagnetiese prosesse uit. Voorheen is gedink dat sonkragradio-uitbarstings slegs minute of ure duur. Maar hierdie nuut waargenome emissies het vir meer as 'n week voortgeduur, wat 'n unieke verskynsel aandui.

Hierdie ontdekking verskaf nie net insig in die Son se magnetiese prosesse nie, maar het ook implikasies vir die verstaan ​​van ander sterre in die heelal. Deur ons eie Son te bestudeer, kan wetenskaplikes die kragtige emissies van M-dwerge, die mees algemene tipe ster in die heelal, beter interpreteer.

Verdere navorsing en waarnemings, beide van grondgebaseerde teleskope en ruimtesondes, sal help om die dinamika wat op die Son se oppervlak speel, te ontrafel. Ruimtetuie soos NASA se Solar Orbiter en Parker Solar Probe verskaf reeds waardevolle data oor die Son se koronale massa-uitstoot en die storms wat op sy oppervlak voorkom.

Soos ons voortgaan om ons Son te verken en te verstaan, kry ons 'n dieper waardering vir die ingewikkelde prosesse wat lewe op Aarde aandryf en die heelal om ons vorm.

