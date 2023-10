Navorsers ontbloot oorsaak van die grootste Mars-bewing

Navorsers van die Universiteit van Oxford het die oorsaak van die grootste Mars-bewing wat ooit aangeteken is, geïdentifiseer. In teenstelling met aanvanklike oortuigings, is die aardbewing van 4.7, genaamd S1222a, nie veroorsaak deur 'n meteorietimpak nie, maar eerder deur beduidende tektoniese aktiwiteit binne Mars se kors. Die gebeurtenis, wat vir minstens ses uur geduur het, is op 4 Mei 2022 deur NASA se InSight-lander opgespoor.

Om die oorsaak van die aardbewing te ondersoek, het dr. Benjamin Fernando, die hoofnavorser, saamgewerk met verskeie ruimte-agentskappe, insluitend die Europese Ruimte-agentskap, die Chinese Nasionale Ruimte-agentskap, die Indiese Ruimte-navorsingsorganisasie en die Verenigde Arabiese Emirate Ruimte-agentskap. Hierdie gesamentlike poging het die span in staat gestel om data te ontleed van verskeie satelliete wat om Mars wentel, wat 'n groot oppervlakte van 144 miljoen km2 dek.

Ten spyte van die ooreenkoms van die aardbewing met voriges wat veroorsaak is deur meteoroïede impakte, het die navorsingspan geen bewyse van 'n vars krater gevind na maande se soektog nie. Dit het daartoe gelei dat hulle tot die gevolgtrekking gekom het dat die aardbewing die gevolg was van die vrystelling van spanning binne Mars se kors, eerder as van 'n eksterne impak.

Dr Fernando het verduidelik dat die spanning in Mars se kors 'n gevolg is van miljarde jare se evolusie, insluitend die differensiële verkoeling en krimptempo van verskillende dele van die planeet. Terwyl die oorsake van wisselende stresvlakke onduidelik bly, dra bevindinge van hierdie studie by tot verdere ondersoeke. Om hierdie strespatrone te verstaan, kan noodsaaklik wees om geskikte liggings vir toekomstige menslike nedersettings op Mars te bepaal.

Die samewerkingspoging van hierdie projek wat verskeie ruimtesendings behels, is beskou as 'n bloudruk vir suksesvolle internasionale vennootskappe in diepruimteverkenning. Die bevindinge werp lig op die unieke geologiese dinamika van Mars en is 'n belangrike stap in die rigting van die ontrafeling van die geheimenisse van die Rooi Planeet.

