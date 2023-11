Nuwe artikel: Ondersoek die rol van mikorisa-spesies in bos-koolstofsekwestrasie

In 'n onlangse studie wat in Nature Climate Change gepubliseer is, het navorsers van die Chinese Akademie vir Wetenskappe (CAS) die ingewikkelde verwantskap tussen mikorisale spesies en die vaslegging van koolstof in woudekosisteme ontbloot. Onder leiding van prof. Zhu Jiaojun het die span die impak van wêreldwye veranderingsdryfvere, soos stikstofneerlegging en verwarming, op die afweging tussen plantbiomassa en grondkoolstofophoping ondersoek.

Woude is noodsaaklike koolstofreservoirs, wat ongeveer 80% van aardkoolstof berg. Die twee mees algemene tipes mikorisale swamme wat in woudekosisteme aangetref word, is arbuskulêre mikorisale (AM) en ektomikorrisale (ECM) swamme. Die spesifieke assosiasie tussen plante en hierdie mikorisa-tipes speel 'n deurslaggewende rol in bos koolstofsiklus, wat plantgroei, voedingstofopname en grondkoolstofberging beïnvloed.

Vorige navorsing wat deur Zhu se span gedoen is, het gefokus op ondergrondse koolstofophoping in AM- en ECM-woude, wat aan die lig gebring het dat AM-gedomineerde woude 25% hoër ondergrondse koolstofvoorraad het in vergelyking met ECM-gedomineerde woude. Die uitwerking van mikorisa-assosiasies op koolstofverspreiding onder bome onder globale verandering het egter onduidelik gebly.

Om lig op hierdie saak te werp, het die navorsers uitgebreide data oor woudbiomassa, grondkoolstof en omgewingsfaktore ingesamel in die teenwoordigheid van wêreldwye veranderingdrywers. Hulle het opgemerk dat plantbiomassa met 17.9%–31.4% toegeneem het onder hierdie drywers, terwyl grondkoolstofvoorraad variasie getoon het na gelang van die spesifieke globale veranderingsfaktore. Veral, grondkoolstofvoorraad het met 7.8% toegeneem onder verhoogde CO2-vlakke as gevolg van verbeterde wortelbiomassa en mikrobiese aktiwiteit. Omgekeerd het grondkoolstofvoorrade nie betekenisvol verander onder stikstofneerlegging en -verhitting nie, toegeskryf aan grondversuring en die priming effek.

Verdere ontleding het die verdeling van boomspesies in AM- en ECM-bome ingesluit. Hierdie onderskeidings is gemaak op grond van die verskillende voedingstofopnamevermoëns van AM- en ECM-swamme. Die navorsers het ontdek dat plantbiomassa en grondkoolstofvoorrade groter toenames toon onder verhoogde CO2 in vergelyking met stikstofneerlegging en -verhitting. Daarbenewens is gevind dat grondkoolstofvoorrade afhanklik is van mikorisale assosiasies, wat afneem in woude wat deur AM-boomspesies oorheers word en toeneem in woude wat deur ECM-boomspesies oorheers word onder stikstofafsetting en -verhitting.

Die bevindinge beklemtoon die kritieke rol van mikorisa-assosiasies in woudekosisteme, spesifiek in die regulering van grondkoolstofvoorrade in reaksie op globale verandering. Boonop beklemtoon hulle die belangrikheid daarvan om mikorisale spesies in globale boskoolstofmodelle te oorweeg, wat waardevolle insigte verskaf in plant-grond koolstoftoewysingstrategieë in die lig van omgewingstransformasies.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is mikorisale swamme?

Mikorrisaswamme is simbiotiese swamme wat wedersyds voordelige verhoudings met plantwortels vestig. Hulle verbeter die opname van voedingstowwe in plante en dra by tot algehele ekosisteemgesondheid.

2. Wat is die verskil tussen arbuskulêre mikorisale (AM) en ektomikorrisale (ECM) swamme?

AM-swamme dring die wortels van die meeste plantspesies binne en vorm arbuscules wat voedingstofuitruiling vergemaklik. Aan die ander kant vorm ECM-swamme 'n skede om die plantwortels, wat die opname van voedingstowwe in sekere boomspesies bevorder.

3. Hoe beïnvloed mikorisa-assosiasies koolstofsekwestrasie in woude?

Die tipe mikorisale assosiasie beïnvloed plantgroei, voedingstofopname en grondkoolstofberging. Verskillende mikorisa-assosiasies kan lei tot uiteenlopende reaksies op wêreldwye veranderingdrywers, wat koolstofverspreiding onder bome in woudekosisteme beïnvloed.

4. Waarom is grondkoolstofvoorrade belangrik?

Grondkoolstofvoorrade speel 'n deurslaggewende rol om klimaatsverandering te versag deur koolstofdioksied uit die atmosfeer te sekwestreer. Om die faktore te verstaan ​​wat grondkoolstofberging beïnvloed, is noodsaaklik vir die ontwikkeling van effektiewe strategieë vir koolstofbestuur.