Navorsers ontwikkel strategie vir oriëntasiebeheer van cMOF-nanofilms

Navorsers van die Chinese Akademie vir Wetenskappe en Kyoto Universiteit het 'n nuwe strategie ontwikkel vir die beheer van die oriëntasie van geleidende metaal-organiese raamwerke (cMOF) nanofilms. Die navorsers beoog om nanofilms in beide "aangesig-op" en "rand-aan" oriëntasies te groei deur die gedrag van ligande op verskeie oppervlaktes te manipuleer. Hierdie benadering oorkom die uitdagings verbonde aan die beheer van die oriëntasie van dun films.

cMOF's het aandag gekry vir hul potensiële toepassings in elektriese toestelle as gevolg van hul poreuse aard en geleidingsvermoë. Die integrasie van cMOF's met ander materiale en substrate stel egter uitdagings in terme van koppelvlakbeheer. Die navorsers het gefokus op die koppelvlakchemie van cMOF's om hierdie uitdagings aan te spreek.

Die span het 'n tegniek genaamd die Langmuir-Blodgett-tegniek gebruik om die oriëntasie van die ligande op hidrofiele oppervlaktes te beheer. Deur die ligande aan hoë oppervlakdruk te onderwerp, kon hulle 'n "opstaande" konfigurasie van die ligande op die substrate veroorsaak, wat die gewenste "aangesig-op" en "rand-aan" dun films tot gevolg gehad het.

Die navorsers het verskeie ontledings gebruik om die kristalliniteit en oriëntasie van die nanofilms te bevestig, wat in dikte van 'n paar nanometer tot tientalle nanometer gewissel het. Hulle het ook operando GIWAXS-beelding en elektriese monitering gebruik om die raamwerksagheid en elektriese geleidingsvermoë van die nanofilms te ondersoek.

Die studie se bevindinge verskaf insigte in die anisotropiese sagtheid en geleidingsvermoë van cMOF-nanofilms. Die navorsers het getoon dat die kristallyne nanofilms unieke geleidende eienskappe kan vertoon, wat moontlike toepassings in gevorderde elektriese toestelle voorstel.

Verdere navorsing is nodig om die volle potensiaal van oriëntasie-beheerde cMOF-nanofilms te verken en om nuwe metodes vir hul integrasie in elektriese toestelle te ontwikkel.

Bron: Ming-Shui Yao et al, Groeimeganismes en anisotropiese sagtheid-afhanklike geleiding van oriëntasie-beheerbare metaal-organiese raamwerk nanofilms, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2305125120