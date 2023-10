Verstaan ​​selmigrasie: 'n sleutel tot die stryd teen kanker en die bevordering van wondgenesing

Om te verstaan ​​hoe selle deur die liggaam beweeg en versprei, is noodsaaklik vir die doeltreffende bekamping van siektes soos kanker en die bevordering van wondgenesing. Navorsers by Virginia Tech en die Weizmann-instituut, saam met internasionale vennote, maak vordering om die meganismes van selmigrasie te ontrafel.

In 'n onlangse samewerkende studie wat in Nature Communications gepubliseer is, het professor Amrinder Nain by Virginia Tech en professor Nir Gov by die Weizmann-instituut voorpunt-eksperimente en teoretiese raamwerke gekombineer om sel-“coiling” op vesels te ondersoek. Daar is gevind dat hierdie gedrag, waar 'n sel homself om 'n vesel-as draai om te migreer, meer uitgespreek is in kankeragtige indringerselle.

Om 'n holistiese siening van sellulêre gedrag te kry, het die navorsers hul span uitgebrei en hul fokus verskuif van die bestudering van die binnekant van die sel na sy interaksies met die omliggende omgewing. Hulle het daarop gemik om te verstaan ​​hoe selle beweeg met hul uitsteeksels, wat as armagtige strukture optree.

Deur veselnetwerke en beeldstrategieë te ontwikkel, het die span kronkelgebeure in 3D vasgelê. Hulle het met kundiges van die National Institutes of Health (NIH) saamgewerk om gevorderde mikroskopietegnieke te gebruik en spesifieke sellyne vir die studie te genereer. Rekenkundige modellering en in vivo demonstrasies van oprol is ook uitgevoer.

Een van die sleutelbevindings was die waarneming van kankerselle wat langs individuele vesels beweeg en deur verskillende veselagtige argitekture navigeer deur na die vesels met hul uitsteeksels te gryp. Hierdie gedrag is selde voorheen bestudeer.

Die navorsingspan se werk verskaf waardevolle insigte in die energieke beginsels wat selspoel en beweging beheer. Om te verstaan ​​hoe selle om veselagtige strukture in die liggaam krom, kan die weg baan vir nuwe strategieë om kanker te bekamp en wondgenesing te verbeter.

Hierdie studie toon die krag van interdissiplinêre samewerking en die belangrikheid van die integrasie van eksperimentele en teoretiese benaderings om komplekse biologiese prosesse te verstaan.

