Navorsers meet magnetiese veld in verduistering medium van spinnekop Pulsar PSR J2051-0827

Navorsers van die Xinjiang Astronomical Observatory (XAO) van die Chinese Akademie van Wetenskappe het 'n beduidende ontdekking gemaak rakende die magnetiese veld van 'n spinnekoppulsar genaamd PSR J2051-0827. Spinnekoppulsars is 'n tipe millisekonde-pulsar-binêre stelsel wat gekenmerk word deur laemassa-metgeselle in kortperiode-bane. In hierdie stelsels kan die intensiewe pulsarwind en elektromagnetiese emissie die metgeselster erodeer en moontlik vernietig.

Om die magnetiese eienskappe van PSR J2051-0827 te ondersoek, het die navorsers die Vyfhonderd meter Aperture Sferiese radioteleskoop (FAST) gebruik. Hulle het spesifiek gefokus op die bestudering van die polarisasie-eienskappe van die pulsar en die teenwoordigheid van 'n magnetiese veld binne sy verduisteringsmedium. Die bevindinge van hul studie is op 14 September in The Astrophysical Journal gepubliseer.

Tydens die uitgang van die pulsar se verduistering het die navorsers 'n konsekwente afname in die rotasiemaat (RM) waargeneem. Hierdie verandering in RM het gewissel van 60 tot -28.7 rad m-2, wat die bestaan ​​van 'n beduidende magneetveld binne die verduisteringmedium aandui. Op grond van hierdie variasie in RM, is die siglyn-magnetiese veldsterkte op 0.1 G geskat.

Die navorsers het ook 'n verskynsel bekend as RM-omkering opgespoor, wat toegeskryf kan word aan veranderinge in die magnetiese veldsterkte langs die siglyn wat veroorsaak word deur die binêre orbitale beweging. Hierdie RM-omkering ondersteun die idee dat die onmiddellike omgewing van die pulsar kompleks en gemagnetiseer is. Daarbenewens dui die studie daarop dat die omgewings van spinnekoppulsars 'n paar ooreenkomste het met dié wat met vinnige radio-uitbarstings (FRB's) geassosieer word.

Die bevindinge van hierdie navorsing dra by tot ons begrip van die dinamika en eienskappe van spinnekoppulsars en bied insigte in die meganismes wat verantwoordelik is vir die verduisterings wat in hierdie stelsels waargeneem word. Die studie verskaf waardevolle inligting rakende die magnetiese veldtoestande in die onmiddellike omgewing van PSR J2051-0827 en open nuwe weë vir verdere ondersoeke op die gebied van pulsar-astronomie.

aanhaling:

SQ Wang et al, Change of Rotation Measure during the Eclipse of a Black Widow PSR J2051−0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Bron: Chinese Akademie van Wetenskappe