Sand kan bergop vloei, ontdek Lehigh University Engineers

Ingenieursnavorsers aan die Lehigh Universiteit het 'n verstommende ontdekking gemaak - sand kan opdraand vloei. Die span se bevindinge, gepubliseer in die joernaal Nature Communications, onthul dat wanneer wringkrag en 'n aantrekkingskrag op elke sandkorrel toegepas word, die deeltjies opdraand, op mure en trappe op en af ​​kan vloei. Hierdie hoogs ongewone verskynsel het beduidende implikasies vir 'n wye reeks toepassings, van gesondheidsorg tot materiaalvervoer en landbou.

Die ontdekking is gemaak deur James Gilchrist, die Ruth H. en Sam Madrid Professor in Chemiese en Biomolekulêre Ingenieurswese in Lehigh se PC Rossin College of Engineering, en sy span. Hulle het vergelykings gebruik wat die vloei van korrelmateriaal beskryf om te demonstreer dat die deeltjies soos 'n korrelmateriaal opdraand vloei.

Dr. Samuel Wilson-Whitford, die koerant se hoofskrywer, het per ongeluk op hierdie ontdekking afgekom terwyl hy navorsing gedoen het oor mikro-inkapsulasie. Hy het opgemerk dat wanneer hy 'n magneet onder 'n fles ysteroksied-bedekte polimeerdeeltjies genaamd mikrorollers draai, die sandkorrels opdraand begin beweeg het.

Die navorsers het bevind dat die toepassing van wringkrag op die mikrorollers met magnete veroorsaak het dat elke deeltjie roteer, wat tydelike dubbeltjies geskep het wat vinnig gevorm en opgebreek het. Hierdie kohesie het 'n negatiewe rushoek gegenereer as gevolg van 'n negatiewe wrywingskoëffisiënt, wat die sanddeeltjies opdraande laat vloei het.

Die verhoging van die magnetiese krag het die samehorigheid van die sanddeeltjies verhoog, wat hulle meer trekkrag gee en die vermoë om vinniger te beweeg. Die kollektiewe beweging en vermoë van die deeltjies om aan mekaar te kleef, het hulle in staat gestel om teen-intuïtiewe aksies uit te voer, soos om mure op te vloei en trappe te klim. Die navorsers ondersoek nou die gebruik van mikrorollers om hindernisse te klim, wat potensiële toepassings in mikrorobotika en gesondheidsorg kan hê.

Hierdie baanbrekende ontdekking open nuwe weë van navorsing en toepassings vir korrelmateriaal. Die Lehigh Universiteit-span beplan om voort te gaan om die mikrorollers te bestudeer en die gebruik daarvan in verskeie velde te ondersoek. Hulle ondersoek reeds toepassings vir meng, segregasie en voorwerpbeweging. Daarbenewens ondersoek hulle die gebruik van mikrorollers om voedingstowwe deur poreuse materiale te lewer.

Die implikasies van sand wat opdraand vloei is groot, en hierdie ontdekking het die potensiaal om nywerhede en tegnologieë te revolusioneer. Die navorsingspan is opgewonde om hul eksperimente voort te sit en verwag om in die nabye toekoms verskeie referate oor die onderwerp te publiseer.

Bron: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1