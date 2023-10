Die Doerr Skool vir Volhoubaarheid loods Mineral-X: Die bevordering van die mynboubedryf na skoon energie

Die Doerr Skool vir Volhoubaarheid het onlangs 'n bekendstellingsimposium gehou vir Mineral-X, 'n baanbrekende geaffilieerde program wat gefokus is op tegnologiese innovasie, gemeenskapsverteenwoordiging en rentmeesterskap om 'n veerkragtige mineraalvoorsieningsketting vir skoon hernubare energie te bewerkstellig. Leiers van mynmaatskappye, waagkapitaalfirmas, akademici, staatsamptenare en verteenwoordigers van Zambië het by die simposium bymekaargekom om maniere te bespreek om die kritieke mineraalmynbedryf vanuit beide sosiale en tegniese perspektiewe te verbeter.

Mineral-X, met befondsing byna 'n miljoen dollar, beoog om mineraaleksplorasie verder as net wetenskap te herontdek deur omgewingsrentmeesterskap en gemeenskapsverteenwoordiging te bevorder. Die program volg 'n holistiese benadering tot die verbetering van die mynbedryf tydens die oorgang weg van fossielbrandstowwe. Dit sluit in die ontwikkeling van meer doeltreffende en eko-vriendelike metodes vir die vind en ontginning van kritieke minerale, sowel as die bevordering van gemeenskapsbetrokkenheid en die verskaffing van opvoedkundige hulp.

Een van die kerninisiatiewe van Mineral-X behels die gebruik van kunsmatige intelligensie (KI) gereedskap om geologiese data te ontleed en hoëgraadse ondergrondse mineraalafsettings akkuraat op te spoor. Met die toenemende vraag na kritieke minerale soos koper, nikkel, litium en kobalt in elektriese voertuigproduksie, is hierdie navorsing van kardinale belang om 'n volhoubare voorsieningsketting te verseker.

Die program het ondersteuning gekry van groot mynmaatskappye soos KoBold Metals en Rio Tinto, sowel as Bidra, 'n waagkapitaalfirma wat op volhoubaarheid fokus. Wat belangrik is, is dat Mineral-X heeltemal vry is van fossielbrandstoffondse, soos verduidelik deur David Zhen Yin, 'n programdirekteur en navorsingswetenskaplike.

Deur gebruik te maak van KI en geologiese data, beoog Mineral-X om grondvernietiging wat met mynbou verband hou, te minimaliseer. Hoëgraadse afsettings kan ontgin word met minder behoefte aan uitgebreide grondversteuring en kan selfs ondergronds ontwikkel word. Hierdie benadering beskerm nie net die omgewing nie, maar verminder ook koste en tyd wat nodig is vir eksplorasie en ontginning.

Verder is Mineral-X aktief betrokke by myngemeenskappe in Zambië. Sofia Mantilla Salas, 'n Ph.D. student betrokke by sosiale uitreik, werk nou saam met plaaslike gemeenskappe om hul aktiewe deelname en vennootskap in mineraaleksplorasie- en ontginningsprosesse te verseker. Die program werk ook saam met universiteite in Zambië om mynbou-ingenieurs toe te rus met die nodige vaardighede om met buitelandse ingenieurs mee te ding.

Die bekendstelling van Mineral-X en sy verbintenis tot die bevordering van volhoubaarheid in die mynbedryf is 'n beduidende vooruitgang in die rigting van die bereiking van skoon hernubare energie. Deur hierdie inisiatief lei die Doerr Skool vir Volhoubaarheid die weg na 'n veerkragtige mineraalvoorsieningsketting vir 'n groener toekoms.

