Navorsers ontwikkel nuwe metode vir metallisering deur gebruik te maak van gemodifiseerde looisuur-fotoweerstand

Navorsers aan die Shandong Universiteit in China het 'n nuwe metode vir metallisering ontwikkel deur gebruik te maak van gemodifiseerde looiensuur-fotoweerstandpatrone. Die proses behels in situ Ag fyn patroon vorming deur direkte patroon oordrag van 'n gemodifiseerde looiensuur fotoresist en in situ elektrolose platering in 'n Ag ioon oplossing.

Tradisioneel is ex situ-benaderings vir metaalpatroonvorming gebruik, maar hulle het beperkte industriële toepassings gehad as gevolg van onstabiliteit en swak verspreiding van metaalnanopartikels. Die navorsers het probeer om hierdie beperkings te oorkom deur in situ elektrolose afsetting na litografiese patroonvorming te gebruik, wat beter beheer oor die groei en samevoeging van metaaldeeltjies in polimere moontlik maak.

Looisuur, wat ryk is aan natuurlike produkte, is gekies as die sleutelkomponent van die fotoweerstand weens sy tri-hidroksielstruktuur en vermoë om in situ reduksie van metaalione te fasiliteer. Die gemodifiseerde tanniensuur-fotoweerstandpatrone is ontwerp deur chemiese versterking en dubbele blootstellingstegnieke te gebruik om suksesvolle transformasie van die weerstandpatroon na 'n gewenste metaalpatroon te verseker. Die navorsers het getoon dat die proses op verskeie substrate en buigsame toestelle toegepas kan word.

Die gebruik van gemodifiseerde looisuur in die fotoresist-patroonvormingsproses is nie voorheen aangemeld nie. Die navorsingspan het suksesvol 'n weerstandstelsel ontwikkel wat looiensuurbeskerming met BOC- en metakriloielgroepe gebruik en 'n dubbele blootstellingsproses geïmplementeer om fenoliese hidroksielgroepe te regenereer vir doeltreffende vermindering van metaalione. Dit het die in situ-konstruksie van Ag-patrone moontlik gemaak deur die reduksie van Ag+ na Ag-nanopartikels.

Die navorsers glo dat hul metode potensiële toepassings kan hê in die vorming van ander metaalfilms of patrone en toestellesamestelling. Die geleidingsvermoë van die Ag-film wat deur hierdie proses geproduseer is, was uitstekend, met 'n vierkante weerstand van ongeveer 1 Ω vk−1.

Hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die nuwe metalliseringsmetode deur gebruik te maak van gemodifiseerde looiensuur fotoweerstandpatrone. Verdere navorsing is aan die gang om die toepassing van hierdie strategie in ander metaalfilms en -patrone te verken.

