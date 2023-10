Die grootste sonstorm in die geskiedenis kon die moderne samelewing verwoes het

Wetenskaplikes het onlangs bewyse ontdek van die grootste sonstorm wat nog ooit aangeteken is deur die ontleding van antieke boomringe in die Suidelike Franse Alpe. Die styging in radiokoolstofvlakke wat in die ringe gevind word, dui daarop dat 'n massiewe sonstorm ongeveer 14,300 XNUMX jaar gelede plaasgevind het. So 'n storm van hierdie omvang kon katastrofiese uitwerking op die moderne samelewing gehad het, wat moontlik wydverspreide onderbrekings in elektrisiteitsnetwerke kon veroorsaak en satelliet- en telekommunikasiestelsels ontwrig het.

Die span navorsers van verskeie instellings, insluitend die Collège de France, CEREGE, IMBE, Aix-Marseille Universiteit en die Universiteit van Leeds, het hul ontleding gedoen deur radiokoolstofvlakke te meet in antieke bome wat langs die oewer van die Drouzetrivier naby Gap bewaar is, Frankryk. Hulle het die styging in radiokoolstofvlakke vergelyk met metings van berillium in Groenland yskerns, wat daartoe gelei het dat hulle voorstel dat die piek veroorsaak is deur 'n massiewe sonstorm, bekend as 'n Miyake Event, wat 'n aansienlike hoeveelheid energieke deeltjies in die Aarde se atmosfeer sou vrygestel het. .

Miyake Events, vernoem na 'n Japannese wetenskaplike wat hulle eerste ontdek het, is skaars en uiters kragtige sonstorms wat nog nooit direk waargeneem is nie. Slegs nege gebeurtenisse is tot dusver geïdentifiseer, met die mees onlangse wat in 993 nC en 774 nC plaasgevind het. Wetenskaplikes verstaan ​​steeds nie die aard van hierdie uiterste storms of hoekom hulle voorkom ten volle nie. Daar is deurlopende navorsing om hul oorsake, frekwensie en die moontlikheid om dit te voorspel, te bepaal.

Die studie beklemtoon die beperkings om slegs op instrumentele metings van sonaktiwiteit te vertrou, wat eers sedert die 17de eeu beskikbaar was. Antieke boomringe, saam met berilliummetings in yskerne, bied waardevolle insig in die gedrag van die Son in die verlede. Hulle dra dus by tot 'n beter begrip van die Son se langtermynpatrone.

Die ontdekking van hierdie massiewe sonstorm dien as 'n herinnering aan die potensiële risiko's verbonde aan kragtige sonaktiwiteit. Om sulke gebeure te verstaan ​​en te voorspel kan deurslaggewend wees om hul potensiële impak op ons toenemend tegnologie-afhanklike samelewing te versag.

Bronne:

– Studie gelei deur Edouard Bard, professor in klimaat en oseaan-evolusie aan die Collège de France en CEREGE.

– Die navorsing het instansies soos die Collège de France, CEREGE, IMBE, Aix-Marseille Universiteit en die Universiteit van Leeds betrek.