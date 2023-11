Breek nuwe grond: 3D-druk haarfollikels in laboratorium-gegroeide vel

Haarfollikels speel 'n belangrike rol in die handhawing van die gesondheid en funksie van ons vel. Hulle help om liggaamstemperatuur te reguleer, produseer sweet en bevat stamselle wat help met velgenesing. Bestaande laboratorium-gegroeide velmodelle was egter onvolledig, sonder die insluiting van haarfollikels. Hierdie gaping kan binnekort oorbrug word, danksy baanbrekende navorsing wat deur wetenskaplikes by die Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) gedoen is.

Dr. Pankaj Karande, Medeprofessor van Chemiese en Bio-ingenieurswese by RPI, en sy span het haarfollikels suksesvol in menslike, laboratorium-gegroeide velweefsel geïnkorporeer deur gebruik te maak van 3D-druktegnologie. Hierdie prestasie is 'n belangrike mylpaal op die gebied van weefselingenieurswese en open nuwe moontlikhede vir dwelmtoetsing en veloorplantings.

Tradisionele benaderings om haarfollikels te rekonstrueer deur van menslike afgeleide selle te gebruik, het voor uitdagings te staan ​​gekom. Vorige studies het egter getoon dat hierdie selle, wanneer dit in 'n driedimensionele omgewing gekweek word, die potensiaal het om nuwe haarfollikels of haarskagte te genereer. Voortbou op hierdie navorsing, het dr. Karande en sy span 3D-biodruktegnieke gebruik om velmodelle te skep wat funksionerende haarfollikels insluit.

Die proses het behels die kweek van vel- en follikelselle in die laboratorium en omskep dit in 'n bio-ink wat geskik is vir 3D-drukwerk. Die bio-ink, wat uit proteïene en ander materiale bestaan, is op 'n dun naald aangebring, wat die drukker in staat gestel het om vellae neer te lê en terselfdertyd haarselle in te bed. Met verloop van tyd het die kanale rondom die haarselle gevul met velselle, wat die struktuur van natuurlike haarfollikels naboots.

Terwyl die 3D-gedrukte velweefsel met haarfollikels tans 'n leeftyd van twee tot drie weke het, toon hierdie deurbraak aansienlike vordering in die rigting van die ontwikkeling van veloorplantings wat hare kan laat groei. Verlengde lewensduur van die velweefsel is 'n toekomstige fokus, wat meer gevorderde dwelmtoetsing moontlik sal maak en moontlik sal lei tot vooruitgang in regeneratiewe medisyne en kosmetiese toetse.

Hierdie studie wys die potensiaal van 3D-drukwerk om die begrip van komplekse biologiese strukture en hul interaksie met aktuele produkte te bevorder. Deur haarfollikels in laboratorium-gegroeide velmodelle in te sluit, kry navorsers waardevolle insigte wat die ontwikkeling van toekomstige behandelings vir brandwonde en ander veltoestande kan verbeter.

Die vermoë om haarfollikels in laboratorium-gegroeide vel te 3D-druk is 'n bewys van die multidissiplinêre benadering wat deur RPI-navorsers aangewend word by die kruising van ingenieurswese en lewenswetenskappe. Hierdie vooruitgang het verreikende implikasies vir menslike gesondheid en die ontwikkeling van biologies verteenwoordigende velmodelle.

FAQ

1. Wat is die funksies van haarfollikels in die vel?

Haarfollikels reguleer liggaamstemperatuur, produseer sweet en bevat stamselle wat velgenesing bevorder.

2. Hoe het die navorsers haarfollikels in laboratorium-gegroeide velweefsel ingewerk?

Die span by RPI het vel- en follikelselle in die laboratorium gekweek en dit in 'n drukbare bio-ink omskep. Hierdie bio-ink is op 'n dun naald aangebring, wat voorsiening maak vir presiese afsetting en die skepping van vellae wat haarselle insluit.

3. Wat is die potensiële toepassings van 3D-druk haarfollikels in velmodelle?

Hierdie deurbraak kan lei tot vooruitgang in dwelmtoetsing, regeneratiewe medisyne en kosmetiese toetse. Deur meer komplekse en biologies relevante velmodelle te skep, kan navorsers 'n beter begrip kry van hoe die vel met aktuele produkte in wisselwerking tree en verbeterde behandelings vir verskeie veltoestande ontwikkel.