Navorsers ontdek antieke agaveplante in Arizona wat al duisende jare aanhou

Navorsers het bewyse ontbloot van ongemodifiseerde agaveplantspesies wat deur vroeë beskawings in Arizona gekweek is, insluitend die Hohokam-mense wat tussen 300 en 1500 nC geleef het. Agave-plante is vir meer as 9,000 XNUMX jaar ekonomies en sosiaal belangrik in die Amerikas. Voor die verbouing van mielies was agaveplante 'n belangrike bron van koolhidrate vir hierdie antieke kulture. Die Hohokam-mense het landboutegnieke gebruik soos die bou van terrasse vir agave-droëboerdery om hul landboupotensiaal te vergroot.

Die studie, gepubliseer in die Annale van Plantkunde, beklemtoon die belangrikheid van hierdie antieke agave spesies. Terwyl baie gewasse inheems aan die Amerikas grootliks deur Europese koloniste en hul afstammelinge gewysig is, het hierdie voor-kontak mak agaves vir eeue grootliks onveranderd gebly. Die navorsers glo dat die beskerming van hierdie agave spesies van kardinale belang is, gegewe die toenemende belangstelling in die bestudering van die oorlewende wilde familie van hedendaagse gewasse.

Die ontdekking van hierdie antieke agaveplante bied 'n waardevolle geleentheid om die soorte gewasse wat deur antieke boere verbou word, te bestudeer en die voordele van die verbouing van droogte-aangepaste gewasse vandag met behulp van volhoubare landbou-ekologiese metodes te verken. Wendy Hodgson, die hoofskrywer van die referaat, beklemtoon die belangrikheid daarvan om moderne landskappe te verstaan ​​as nalatenskap van vorige menslike aktiwiteite eerder as ongerepte omgewings. Sy hoop dat samewerking met argeoloë en inheemse volke ons begrip van antieke landboupraktyke verder sal verbeter.

Hierdie navorsing dra by tot voortdurende pogings deur die Woestyn Botaniese Tuin om agave spesies regdeur Arizona, die suidweste en noorde van Mexiko te dokumenteer en te bestudeer. Die herontdekking van hierdie voor-kontak mak agaves demonstreer die ryk geskiedenis van plantverbouing in die streek. Deur hierdie antieke plantspesies te bewaar en te bestudeer, kan navorsers insig kry in die volhoubare landboupraktyke wat deur vroeë beskawings aangewend is.

Bronne:

– Wendy C Hodgson, “Pre-contact Agave Domesticates—Living Legacy Plants in Arizona’s Landscape,” Annals of Botany (2023). DOI: 10.1093/aob/mcad113

– Phys.org: “Navorsers vind pre-Columbiaanse agaveplante wat in Arizona-landskappe bly voortbestaan” (https://phys.org/news/2023-10-pre-columbian-agave-persisting-arizona-landscapes.html)