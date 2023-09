Nuwe koolstofbergingsmetode gebruik Swart See as natuurlike wasbak

Navorsers by die Israeliese maatskappy vir klimaatsveranderingoplossings Rewind het 'n innoverende metode van koolstofberging ontwikkel wat die Swart See as 'n natuurlike wasbak gebruik. Die proses behels die neem van plante en ander biomassa met hoë konsentrasies koolstof en sink dit na die bodem van die see. Dit verhoed dat die koolstof terug in die atmosfeer vrygestel word, wat dit effektief stoor vir duisende jare.

Die inspirasie vir hierdie metode het uit die natuur self gekom, aangesien plante bekend is vir hul vermoë om koolstofdioksied op te vang en te berg. Deur die balans van koolstofvrystelling te behou wanneer plante ontbind, het navorsers veronderstel dat hulle 'n netto-negatiewe effek kan bereik, wat verhoed dat koolstof weer die atmosfeer binnedring. Hierdie metode gebruik bestaande plantmateriaal wat andersins tot niet sou gaan of verbrand sou word.

Die Swart See is gekies as die ideale plek vir koolstofberging vanweë sy geologiese vorm, wat verhoed dat suurstof die dieper lae bereik waar die koolstofryke biomassa gesink word. ’n Gebrek aan suurstof skep ’n omgewing wat die plante bewaar en verhoed dat hulle ontbind. Daarbenewens produseer die Swartsee-streek 'n aansienlike hoeveelheid oorblywende biomassa uit landbou en houtprodukte, wat dit 'n geskikte plek vir hierdie proses maak.

Houtagtige plante, soos bome, is veral geskik vir koolstofberging aangesien dit vinnig koolstof opvang en stabiel is in water. Ander landbou-oorskot, soos sonneblomstronke, is ook lewensvatbare opsies. Die biomassa word getoets vir koolstofinhoud en skadelike chemikalieë voordat dit vervoer en in die see gesink word.

As dit opgeskaal word, het hierdie metode van koolstofberging die potensiaal om jaarliks ​​1 miljard ton koolstofdioksied uit die atmosfeer te verwyder. Dit is betekenisvol as in ag geneem word dat die wêreld 36.6 miljard ton koolstofdioksied in 2022 vrygestel het, en koolstofverwydering is van kritieke belang vir die versagting van klimaatsverandering.

Terwyl koolstofopvangtegnologieë bestaan, is een van die uitdagings die hoeveelheid energie wat benodig word om CO2 uit die lug te filter en die gepaardgaande infrastruktuurkoste. Hierdie nuwe metode wat die Swart See as 'n natuurlike wasbak gebruik, kan egter 'n meer koste-effektiewe en energiedoeltreffende oplossing bied.

Bron: Rewind, ABC News, Reuters