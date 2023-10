Wetenskaplikes ontdek die hoogste energie-gammastrale van Pulsar

Wetenskaplikes wat die HESS-sterrewag in Namibië gebruik het 'n ongelooflike ontdekking gemaak - die hoogste intensiteit gammastrale wat nog ooit van 'n pulsar, 'n dooie ster, aangeteken is. Hierdie gammastrale het 'n energie van 20 tera-elektronvolt gehad, wat biljoene keer dié van sigbare lig is. Hierdie bevinding bied 'n uitdaging aan huidige teorieë oor die generering van gepulseerde gammastrale vanaf pulsars.

Pulsars is die oorblyfsels van sterre wat in supernovas ontplof het. Hierdie dooie sterre is ongelooflik dig en bestaan ​​meestal uit neutrone. Hulle het 'n deursnee van slegs 20 km en roteer baie vinnig en straal strale van elektromagnetiese straling uit. Hierdie strale, wat dikwels na verwys word as pulse van straling, kan waargeneem word as hulle oor ons sonnestelsel vee.

Wetenskaplikes glo dat die bron van hierdie bestraling vinnige elektrone is wat in die pulsar se magnetosfeer geproduseer en versnel word terwyl hulle na sy omtrek beweeg. Die magnetosfeer bestaan ​​uit plasma- en elektromagnetiese velde wat die ster omring en daarmee roteer. Soos die elektrone na buite beweeg, kry hulle energie en stel dit as stralingsstrale vry.

Die Vela-pulsar, geleë in die sterrebeeld Vela, is die helderste pulsar in die radioband en straal ook gammastrale in die giga-elektronvoltreeks uit. Bo 'n sekere energiedrempel eindig sy bestraling egter skielik. Deur diep waarnemings met HESS te gebruik, het wetenskaplikes nou 'n nuwe stralingskomponent by selfs hoër energieë ontdek, tot tientalle tera-elektronvolts.

Hierdie ontdekking daag vorige begrip van pulsars en die meganismes agter hul hoë-energiebestraling uit. Dit dui daarop dat deeltjies versnel kan word deur 'n proses genaamd magnetiese herkoppeling buite die pulsar se magnetosfeer. Hierdie hipotese ondervind egter steeds probleme om te verduidelik hoe sulke uiterste bestraling geproduseer word.

Die Vela-pulsar hou nou die rekord vir die uitstraal van die hoogste-energie gammastrale vanaf 'n pulsar. Hierdie bevinding open nuwe geleenthede om ander pulsars met hoë-energie gammastrale op te spoor en om ons begrip van uiterste versnellingsprosesse in astrofisiese voorwerpe te verbeter.

