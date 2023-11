Nuwe tegniek maak dit moontlik om presiese beheer van nanopartikel-eienskappe vir skoon energietegnologieë te gebruik

MIT-navorsers en hul kollegas het 'n baanbrekende tegniek ontwikkel wat ioonbestraling behels om die grootte, samestelling en ander belangrike eienskappe van nanopartikels te manipuleer. Hierdie nanopartikels is noodsaaklik vir verskeie skoon energie- en omgewingstegnologieë. Die span het suksesvol getoon dat nanopartikels wat met hierdie metode geskep is beter as hul konvensioneel vervaardigde eweknieë presteer.

Die navorsers glo dat die materiale waaraan hulle gewerk het, tegnologieë soos brandstofselle, wat gebruik word om CO2-vrye elektrisiteit op te wek, en die vervaardiging van skoon waterstof-voerstowwe vir die chemiese industrie deur elektrolise-selle kan revolusioneer. Deur die werkverrigting van hierdie noodsaaklike katalisators te verbeter, word die potensiaal vir skoon energie-omskakeling en energiedoeltreffende rekenaartoestelle aansienlik verhoog.

Tradisioneel het katalisators wat van metaaloksiedmateriale gemaak is, uitdagings in die gesig gestaar soos lae duursaamheid as gevolg van die vergroting van metaalkatalisatordeeltjies by hoë temperature. Dit het gelei tot die verlies aan oppervlakte en aktiwiteit. Om hierdie beperkings te oorkom, het die navorsingspan 'n tegniek genaamd metaaluitsluiting gebruik, waar metaalnanopartikels van 'n gasheeroksied op die elektrode se oppervlak neerslaan. Hierdie verankering maak die nanopartikels meer stabiel en lei tot aansienlike vordering in skoon energie-omsetting.

Die beheer van die presiese eienskappe van nanopartikels as gevolg van uitskeiding het bewys dat dit uitdagend is. Die navorsers het egter 'n belowende oplossing in die vorm van ioonbestraling ontdek. Deur 'n straal van ione op die elektrode te rig, terwyl metaal-nanopartikels gelyktydig op die oppervlak daarvan opgelos is, het die span presiese beheer oor die grootte, samestelling, digtheid en ligging van die nanopartikels verkry.

Boonop het ioonbestraling die navorsers in staat gestel om kleiner deeltjies te skep, tot twee miljardstes van 'n meter in deursnee, wat die vermoëns van konvensionele metodes oorskry. Deur met spesifieke elemente, soos nikkel, te bestraal, kon hulle ook die samestelling van die nanopartikels verander, wat die skepping van multi-element nanopartikels of legerings met hoër katalitiese aktiwiteit moontlik maak.

Die span het getoon dat ioonbestraling nie net die vorming van nanopartikels vergemaklik het nie, maar ook defekte in die elektrode se struktuur veroorsaak het, wat die digtheid van die gevolglike nanopartikels verhoog het.

Benewens die moontlikheid van presiese beheer oor nanopartikel-eienskappe, het bestraling die moontlikheid van uiterste ruimtelike beheer gebied. Dit beteken dat navorsers potensieel spesifieke nanostrukture kan "skryf" of ontwerp deur die ioonstraal te fokus, wat 'n geweldige potensiaal het vir goed beheerde mikro- en nanostrukture.

In die algemeen maak hierdie nuwe tegniek opwindende moontlikhede oop vir die bevordering van skoon energietegnologie deur die eienskappe van katalisator-nanopartikels te optimaliseer, wat lei tot verbeterde doeltreffendheid en werkverrigting.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is ioonbestraling?

Ioonbestraling is 'n tegniek wat behels dat 'n materiaal gebombardeer word met strale van gelaaide deeltjies om spesifieke veranderinge in sy eienskappe te veroorsaak.

Wat is nanopartikels?

Nanopartikels is mikroskopiese deeltjies wat in grootte wissel van 1 tot 100 nanometer. Hulle beskik oor unieke eienskappe as gevolg van hul klein grootte, wat hulle baie nuttig maak in verskeie velde, insluitend nanotegnologie, elektronika en medisyne.

Wat is katalisators?

Katalisators is stowwe wat chemiese reaksies versnel sonder om in die proses verbruik te word. Hulle verskaf 'n alternatiewe reaksiepad met laer aktiveringsenergie, wat die reaksies vinniger by laer temperature laat plaasvind.

Wat is brandstofselle?

Brandstofselle is toestelle wat elektrisiteit produseer deur die chemiese energie van 'n brandstof, soos waterstof, om te skakel in elektriese energie deur 'n elektrochemiese reaksie. Hulle is skoon, doeltreffend en het die potensiaal om volhoubare krag vir verskeie toepassings te verskaf.

Wat is metaaluitsluiting?

Metaal-ekssolusie is 'n proses waarin metaal-nanopartikels uit 'n gasheeroksied gepresipiteer word en in 'n elektrode ingebed word, wat die stabiliteit en katalitiese aktiwiteit daarvan verbeter.

Bron: [MIT News](https://news.mit.edu/2023/nanoparticles-clean-energy-ion-irradiation-0222)