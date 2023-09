Beheer wrywing op grafeenoppervlaktes met elektriese velde

'n Navorsingspan van die Universiteit van Illinois Urbana-Champaign en die Universiteit van Kalifornië het 'n nuwe metode ontdek om wrywing op 'n grafeenoppervlak dinamies in te stel en te beheer deur eksterne elektriese velde te gebruik. Wrywing speel 'n deurslaggewende rol in verskeie stelsels, insluitend die gedrag van glykontakte, materiaalslytasie en vloeistofvloei oor oppervlaktes. Die vermoë om wrywing aktief te beheer word al hoe belangriker namate mikro- en nanoskaal toestelle gewild raak.

Die navorsers het die wrywing by die nanoskaalkontak tussen grafeenveld-effektransistors (FET's) en 'n Atomic Force Microscopy (AFM) punt bestudeer. Hulle het gevind dat deur die dopingvlak van grafeen te moduleer deur 'n eksterne elektriese veld te gebruik, die wrywing verbeter en ingestel kan word. Spesifiek, wanneer grafeen in kontak was met halfgeleiderpunte, was die wrywing sensitief vir die ladingsdigtheid in grafeen.

Een van die mees belowende metodes om wrywing te beheer is deur die gebruik van eksterne elektriese velde. Hierdie velde kan die eienskappe van smeermiddels, materiaaloppervlaktes en die interaksies tussen hulle verander. Die span navorsers glo dat 2D-materiale, soos grafeen, 'n uitstekende keuse is vir die ontwerp van interaksie-oppervlaktes vanweë hul hoë meganiese sterkte, chemiese stabiliteit en termiese stabiliteit.

Tradisioneel vertoon oppervlaktes wat met grafeenfilms bedek is, baie lae wrywing. Die navorsers het egter ontdek dat deur die grafeenbedekte oppervlak aan 'n elektriese veld onder die regte toestande bloot te stel, die wrywing "aangeskakel" kan word. Die stelsel kon dan in hierdie hoër wrywingtoestand beheer word voordat dit teruggeskakel word na 'n laer wrywingtoestand, alles sonder om groot elektriese voorspanninge tussen die oppervlaktes in kontak toe te pas.

Hierdie ontdekking het die potensiaal om energieverbruik in nano- en mikro-elektromeganiese stelsels aansienlik te verminder en dinamiese beheer van wrywing moontlik te maak. Dit versag ook die verhoogde slytasie en korrosie van gly-oppervlaktes wanneer direkte voorspanning toegepas word. Die navorsingspan glo dat hul werk die weg sal baan vir nuwe benaderings in oppervlakontwerp en sal bydra tot vooruitgang in verskeie velde.

