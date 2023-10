Wetenskaplikes ontdek energiedoeltreffende metode vir ureumproduksie

Wetenskaplikes aan die Queensland Universiteit van Tegnologie het 'n manier gevind om ureum by kamertemperatuur te vervaardig, wat die behoefte aan die energie-intensiewe proses wat tipies in sintetiese kunsmisproduksie gebruik word, uitskakel. Ureum is 'n belangrike stikstof kunsmis wat ongeveer 27% van die wêreld se bevolking se oeste ondersteun. Dit is ook 'n belangrike grondstof vir nywerhede soos farmaseutiese produkte, skoonheidsmiddels en plastiek.

Tradisioneel word sintetiese ureum geproduseer deur ammoniak en koolstofdioksied by hoë temperature en druk te laat reageer. Die nuwe oplossing wat deur die navorsingspan voorgestel word, behels egter 'n chemiese reaksie tussen stikstof en koolstofmonoksied deur gebruik te maak van 'n grafeen-gebaseerde katalisator by kamertemperatuur en atmosferiese druk. Hierdie benadering verminder energie-insette aansienlik in vergelyking met tradisionele metodes, wat dit 'n belowende vooruitgang in ureumproduksie maak.

Terwyl die navorsing tans in die teoretiese stadium is, het die span 'n belowende katalisator vir volhoubare en energiedoeltreffende ureumsintese geïdentifiseer. Hulle werk nou saam met ander navorsingsgroepe om verder te ontwikkel en na die praktiese toepassing van hierdie tegnologie te beweeg.

Die bevindinge van die studie, getiteld "CN Coupling Enabled by NN Bond Breaking for Electrochemical Urea Production," is gepubliseer in Advanced Functional Materials.

Hierdie innoverende metode vir ureumproduksie het die potensiaal om landbou- en vervaardigingsbedrywe grootliks te bevoordeel deur 'n meer volhoubare en kostedoeltreffende oplossing te bied. Deur energieverbruik te verminder, strook hierdie ontwikkeling met wêreldwye pogings om koolstofvrystellings te verminder en omgewingsvolhoubaarheid te bevorder.

