Nuwe menslike migrasieroete uit Afrika ontdek deur die Levant-streek

'n Navorsingspan bestaande uit lede van die Universiteit van Jordanië, Yarmouk Universiteit, China, Australië en die Verenigde Koninkryk het 'n baanbrekende ontdekking gemaak rakende 'n nuwe menslike migrasieroete uit Afrika deur die Levant-streek. Deur bewyse van verskeie gebiede in die suidelike Jordaanse woestyn te ondersoek, kon die span antieke voetstappe naspoor en grond- en rotstydperke met behulp van gevorderde tegnieke ontleed.

Die studie, soos gerapporteer deur die Jordaan-nuusagentskap, Petra, het voorsiening gemaak vir die identifikasie van die ouderdomme van antieke meersedimente in verskillende dele van sentrale en suidelike Jordanië. Hierdie sedimente het die vorming van mere gedui gedurende tydperke wat nou verband hou met vroeë menslike migrasies uit Afrika. Die span het ook klipwerktuie uit die Middelsteentydperk naby die Wadi Grendel-gebied, aangrensend aan een van die mere, ontdek wat 84,000 XNUMX jaar terug dateer.

Hierdie baanbrekende ontdekking dui op 'n nuwe migrasieroete vir mense uit Afrika deur die Levant-streek. Die teenwoordigheid van hierdie mere in die suidelike Jordaanse woestyn dui op 'n vogtige klimaat gedurende daardie tydperk, wat die streek se vatbaarheid vir klimaatsverandering beklemtoon.

Hierdie navorsing verskaf waardevolle insig in die beweging van antieke mense en hul vermoë om by veranderende omgewingstoestande aan te pas. Dit dra by tot ons begrip van menslike migrasiepatrone en die roetes wat geneem is terwyl mense oor die wêreld versprei het.

Oor die algemeen werp hierdie studie lig op 'n belangrike hoofstuk in die menslike geskiedenis, en bied nuwe perspektiewe op die dinamika van migrasie en die impak van klimaatsverandering op vroeë menslike bevolkings. Die bevindinge van hierdie navorsing het die potensiaal om ons begrip van menslike evolusie en migrasiepatrone van ons voorouers te hervorm.

