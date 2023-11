Neutronsterre: 'n Nuwe Kosmiese Bron vir Swaar Elemente en Edelmetale

'n Baanbrekersstudie wat deur Dr Shing Chi Leung, 'n assistent-professor in fisika by SUNY Poly, en 'n span navorsers van die Chinese Universiteit van Hong Kong gedoen is, het 'n opwindende ontdekking onthul rakende die oorsprong van swaar elemente en edelmetale in die heelal. Gepubliseer in The Astrophysical Journal, dui hul navorsing daarop dat die ontploffing van 'n laemassa-neutronster 'n alternatiewe kosmiese bron vir elemente soos lantaniede, goud en platinum kan wees.

Neutronsterre is die oorblyfsels van massiewe sterre wat die einde van hul evolusionêre siklus bereik het. Wanneer 'n ster met 'n massa tussen 10 en 25 keer dié van die son ontplof, laat dit 'n kompakte voorwerp wat as 'n neutronster bekend staan, agter. Hierdie neutronsterre het 'n massa vergelykbaar met die son, maar 'n deursnee van slegs sowat 20 km, wat hulle ongelooflik dig maak.

Tradisioneel is die hoofbron van lantaniede en swaar elemente in die heelal vermoedelik die botsing en samesmelting van twee neutronsterre. Die onlangse ontdekking dui egter daarop dat selfs sonder direkte botsing, 'n primêre neutronster in 'n binêre stelsel massa aan sy metgesel-neutronster kan verloor deur getykragte. Hierdie proses kan uiteindelik onbeheerde pulsasies en 'n ontploffing veroorsaak.

Deur uitgebreide simulasies en berekeninge het die span gevind dat hierdie ontploffings swaar elemente kan sintetiseer wat vergelykbaar is met dié wat deur die samesmeltingskanaal vervaardig word. Die samestelling van die gevolglike uitwerpsel stem baie ooreen met die sonsamestelling, veral in terme van swaar elemente. Dit dui daarop dat laemassa neutronsterre 'n beduidende rol kan speel in die verduideliking van die verspreiding van chemiese elemente in die heelal.

Hierdie navorsing werp nie net lig op die oorsprong van swaar elemente nie, maar stel ook belangrike vrae oor die evolusie van die heelal. Dit spreek die proses aan waardeur die heelal oorgeskakel het van hoofsaaklik waterstof en helium na 'n diverse verskeidenheid van 118 elemente. Lantaniede, wat nou geassosieer word met moderne tegnologie, en edelmetale soos goud en platinum, word volop deur hierdie kosmiese kanaal geproduseer.

Om vorentoe te beweeg, beplan die span om die waarnemingsvooruitsigte van hierdie ontploffings te ondersoek en hul simulasies verder te verfyn deur die insetfisika te verbeter. Hulle pogings het ten doel om 'n meer realistiese begrip van die betrokke prosesse te verskaf en ons kennis van die kosmos uit te brei.

FAQ

Wat is neutronsterre?

Neutronsterre is die ultradigte oorblyfsels van massiewe sterre wat in 'n supernova ontplof het. Hulle is ongelooflik kompak, met 'n massa vergelykbaar met die son, maar 'n deursnee van slegs sowat 20 km.

Wat is die tradisionele bron van lantaniede en swaar elemente in die heelal?

Tradisioneel is geglo dat die hoofbron van lantaniede en swaar elemente in die heelal die botsing en samesmelting van twee neutronsterre was.

Wat het die studie ontdek?

Die studie het bevind dat die ontploffing van 'n laemassa-neutronster, selfs sonder direkte botsing, 'n alternatiewe kosmiese bron vir lantaniede en swaar elemente kan wees, insluitend edelmetale soos goud en platinum.

Hoekom is hierdie ontdekking betekenisvol?

Hierdie ontdekking verskaf insig in die oorsprong en verspreiding van swaar elemente in die heelal, en werp lig op die fundamentele vraag van hoe die heelal van hoofsaaklik waterstof en helium tot 'n diverse reeks van 118 elemente ontwikkel het. Dit beklemtoon ook die potensiële rol van laemassa-neutronsterre in die sintetisering van hierdie elemente.

(Bron: phys.org)