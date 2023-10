Nuwe brandstofontwikkeling beloof veiliger vervoer en berging

Navorsers het ’n beduidende deurbraak in brandstoftegnologie gemaak deur ’n brandstof te ontwikkel wat net ontbrand wanneer ’n elektriese stroom aangewend word. Hierdie vooruitgang het die potensiaal om veiligheid in die vervoer en berging van brandstof aansienlik te verbeter.

Die brandstof, beskryf in 'n referaat gepubliseer in die Journal of the American Chemical Society, bestaan ​​uit vloeibare brandstof met gesuspendeerde vlugtige brandstofmolekules. Hierdie molekules ontbrand wanneer hulle met suurstof en vuur in aanraking kom, wat 'n risiko vir toevallige ontsteking inhou. Deur die bron van suurstof te verminder, het die navorsers egter gevind dat hulle die verbranding van die brandstof kon beheer.

Die sleutelkomponent van hierdie nuwe brandstof is 'n ioniese vloeistof wat uit 'n vorm van vloeibare sout bestaan. Hierdie sout, wat 'n laer smeltpunt as tafelsout het, vorm die basis van die brandstof. Chloor in die vloeistof is met perchloraat vervang, wat 'n stof tot gevolg gehad het wat slegs in die teenwoordigheid van 'n elektriese stroom brand. Deur die spanning aan te pas, kon die navorsers die intensiteit van die vlamme en die energie-uitset beheer.

Die toepassing van hierdie tegnologie strek verder as die gebied van vervoer. Die brandstof het die potensiaal om veiligheid in voertuie te verbeter deur 'n doodskakelaar in te sluit wat die enjin outomaties kan afskakel in die geval van 'n noodgeval. Hierdie kenmerk kan van onskatbare waarde wees in situasies waar die bestuurder of voertuig onbevoeg raak.

Terwyl die konsep van hierdie nuwe brandstof belowend is, is verdere toetsing nodig om die doeltreffendheid en versoenbaarheid daarvan met verskillende soorte enjins te bepaal. Sodra hierdie toetse voltooi is, kan die brandstof gereed wees vir kommersialisering, wat die manier waarop brandstof gestoor en gebruik word, 'n rewolusie sal veroorsaak.

Ten slotte, hierdie baanbrekende ontwikkeling in brandstoftegnologie het die potensiaal om veiligheid in vervoer en berging aansienlik te verbeter. Deur 'n elektriese stroom as die ontstekingsbron te gebruik, het die navorsers 'n brandstof geskep wat beide beheerbaar en veiliger is om te hanteer. Met verdere toetsing en verfyning kan hierdie tegnologie binnekort in verskeie industrieë geïmplementeer word, wat voertuie en brandstofstelsels baie veiliger maak.

Bronne:

– Tydskrif van die American Chemical Society

– Die navorsingstuk oor die nuwe brandstoftegnologie.