Navorsers ontwikkel bioafbreekbare optiese vesel vir elektriese stroommeting en modulasie in die liggaam

Navorsers aan die Staatsuniversiteit van Campinas, Brasilië, het in samewerking met wetenskaplikes van die Gleb Wataghin Instituut vir Fisika en Gunma Universiteit in Japan 'n bioversoenbare en bioafbreekbare optiese vesel ontwikkel wat gemaak is van agar, 'n gelatienagtige stof wat van rooi alge afkomstig is. Die vesel kan gebruik word om elektriese seine in die menslike liggaam vir verskeie mediese toepassings te monitor en te moduleer.

Agar-gebaseerde optiese vesels is 'n alternatief vir tradisionele telekommunikasietegnologieë wat glas- of plastiekvesels gebruik. Die span navorsers het silindriese vorms met agaroplossings gevul om die optiese vesel te skep. Wanneer dit aan koherente lig blootgestel word, produseer die vesel korrelvormige ligpatrone bekend as spikkels, wat beïnvloed word deur elektriese strome wat deur die medium gaan. Deur hierdie versteurings in die spikkels te ontleed, kan die grootte en rigting van die elektriese stimuli bepaal word.

Die navorsing het getoon dat die agar-gebaseerde optiese vesel elektriese strome so klein as 100 mikroampere (μA) betroubaar kan meet. Die potensiële biomediese toepassings van hierdie tegnologie is groot. Dit kan gebruik word as 'n bio-afbreekbare alternatief vir konvensionele elektrodes om bio-elektriese seine in die brein of spiere te monitor. Die optiese seine wat deur die vesel vasgelê word, kan gedekodeer word om versteurings te diagnoseer. Boonop kan die vesel in mens-rekenaar-koppelvlakke geïnkorporeer word vir hulp- of rehabilitasietegnologieë.

’n Belangrike voordeel van die agar-gebaseerde optiese vesel is sy bioafbreekbaarheid, wat die behoefte aan chirurgiese ingrypings vir verwydering uitskakel. Die navorsers glo dat deur die chemiese samestelling van die materiaal aan te pas, hulle die sensor se reaksie kan verbeter. Hulle beoog ook om agar se vormbaarheid te gebruik om lense en ander optiese toestelle met sensitiwiteit vir elektriese stroom te skep.

Alhoewel hierdie navorsing nog in die vroeë stadiums is, lê dit 'n stewige grondslag vir die toekomstige ontwikkeling van biomediese toestelle wat bioafbreekbare agar-gebaseerde optiese vesels gebruik.

