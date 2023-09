MIT-wetenskaplikes gebruik geraasdempende konsep om samehang in kwantumstelsels te verbeter

Navorsers van MIT het aansienlike vordering gemaak met die verlenging van die samehangstye van kwantumbisse (qubits), 'n deurslaggewende stap in die ontwikkeling van kwantumtoestelle soos kwantumsensors en gyroskope. Die span, gelei deur Ju Li en Paola Cappellaro, het 'n konsep gebruik wat deur geraasdempende koptelefoon geïnspireer is om die samehang van kern-spin-qubits te verbeter. Deur die geraas wat deur hitte veroorsaak word, te karakteriseer, kon die navorsers 'n "ongebalanseerde eggo"-tegniek implementeer wat koherensietye van 150 mikrosekondes tot so lank as 3 millisekondes verhoog het.

Die benadering wat die span gebruik het, behels die begrip en uitskakeling van spesifieke bronne van geraas, soortgelyk aan hoe geraasdempende koptelefoon ongewenste klanke uitskakel. Hierdie metode het die potensiaal om die samehangstye van kwantumstelsels aansienlik te verbeter. Guoqing Wang, die eerste skrywer van die studie, glo dat selfs langer samehangstye bereik kan word deur ander bronne van geraas verder te verken en te versag.

Die bevindinge van die studie sal na verwagting 'n beduidende impak hê op die ontwikkeling van kwantumtoestelle. Dmitry Budker, leier van die Matter-Antimatter-afdeling van die Helmholtz-instituut Mainz, prys die span se innoverende benadering en glo dat dit maklik in praktiese toepassings geïmplementeer kan word. Gregory Fuchs, 'n professor aan die Cornell Universiteit, beklemtoon ook die nut van die navorsing om langlewende kernspin-ensembles vir verskeie toepassings moontlik te maak.

Die eksperimente wat deur die navorsers uitgevoer is, het gefokus op 'n groot ensemble van stikstof leegstaansentrums (NV-sentrums) in diamant, wat ideale kandidate vir kwantumsensors en ander kwantumtegnologieë is. Die uitdaging was om 'n manier te vind om die horlosies van die miljarde NV-sentrums te sinchroniseer om sodoende verbeterde samehang te bewerkstellig. Die doel is om veelvuldige horlosies te gebruik terwyl fasekoherensie bewaar word om kwantuminligting vir langer tydperke te behou.

Hierdie baanbrekende navorsing open nuwe moontlikhede vir die veld van kwantumrekenaars en baan die weg vir die ontwikkeling van meer doeltreffende en betroubare kwantumtoestelle.

Bronne:

– MIT Quantum Engineering Group

– MIT Nuus