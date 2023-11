Die bereiking van volhoubaarheid: innoverende herwinningsproses vir biogebaseerde polikarbonate

By

Plastiekafval het 'n ernstige kommer vir ons omgewing geword, wat die Europese Unie aangespoor het om maatreëls te implementeer om mikroplastiek-teenwoordigheid met 30% te verminder. Die herwinning van plastiek word beskou as 'n lewensvatbare oplossing om hierdie probleem te bekamp. Navorsers by die Instituut vir Chemiese Navorsing van Katalonië (ICIQ) het onlangs 'n nuwe en volhoubare proses ontwikkel vir die herwinning van biogebaseerde polikarbonate, 'n tipe plastiek wat dikwels in mediese, konstruksie- en motortoepassings gebruik word.

Konvensioneel word plastiek gemaak van polimere, wat groot molekules is wat gevorm word deur die vereniging van kleiner molekules wat monomere genoem word. Die ideale herwinningsproses sal die beheerde afbraak van polimere in kleiner produkte en hul daaropvolgende herpolimerisasie in funksionele plastiek behels. Die span by ICIQ het gefokus op die ontwikkeling van 'n sirkelproses vir depolimerisering en herpolimerisering van polikarbonate, met behulp van die katalisator TBD (triazabicyclodecene).

Hierdie innoverende benadering bied verskeie voordele. Eerstens dra dit by tot 'n meer volhoubare sirkulêre ekonomie deur chemiese gebruik te verminder. Daarbenewens gebruik die studie 'n biogebaseerde polikarbonaat wat van limoneen en koolstofdioksied afkomstig is - wat dit 'n lewensvatbare alternatief vir olie-gebaseerde materiale maak. Alhoewel hierdie spesifieke polikarbonaat uiters lae bio-afbreekbaarheid het, versnel die katalitiese benadering wat in hierdie navorsing aangebied word die afbraakproses eksponensieel, wat dit kommersieel lewensvatbaar maak vir herwinning.

Die betekenis van hierdie ontdekking lê in die potensiële toepassing daarvan in gom- en bedekkingsmateriale as 'n alternatief vir olie-gebaseerde produkte. ICIQ het reeds 'n patent ingedien vir die gebruik van limoneen polikarbonaat in hierdie spesifieke toepassings. Die nuwe herwinningsproses verhoog die waarde en potensiaal van die biogebaseerde polikarbonaat, aangesien dit maklike herwinbaarheid onder praktiese omstandighede bied.

Die samewerking tussen die eksperimentele navorsingsgroep onder leiding van prof. Arjan Kleij, die berekeningspan onder prof. Carles Bo, en die polimeerontwikkelingsaktiwiteite in die ICIQ KTT-afdeling, onder leiding van dr. Fernando Bravo, is 'n bewys van die krag van interdissiplinêre samewerking in navorsing. Deur diverse kennis en benaderings te kombineer, pak hierdie samewerking uitdagings omvattend en innoverend aan, wat lei tot die ontwikkeling van effektiewe oplossings.

Ten slotte, die volhoubare herwinningsproses vir biogebaseerde polikarbonate wat deur ICIQ aangebied word, is 'n belangrike stap in die rigting van 'n meer omgewingsvriendelike benadering tot plastiek. Hierdie innoverende metode spreek nie net die dringende kwessie van plastiekafvalophoping aan nie, maar ontsluit ook die potensiaal van biogebaseerde materiale in verskeie industrieë. Deur voortgesette navorsing en samewerking kan ons verder na 'n meer volhoubare toekoms vorder.

Vrae:

V: Wat is die doel van hierdie navorsing?

A: Die doel is om 'n volhoubare proses te ontwikkel vir die herwinning van biogebaseerde polikarbonate, 'n tipe plastiek.

V: Hoe werk die herwinningsproses?

A: Die proses behels depolimerisering en herpolimerisering van polikarbonate met behulp van 'n katalisator genaamd TBD.

V: Wat is die voordele van hierdie herwinningsproses?

A: Die proses dra by tot 'n meer volhoubare sirkulêre ekonomie deur chemiese gebruik te minimaliseer en bied maklike herwinbaarheid onder praktiese omstandighede.

V: Wat is die potensiële toepassing van die herwonne polikarbonaat?

A: Die herwonne polikarbonaat kan in gom- en deklaagmateriaal gebruik word as 'n alternatief vir olie-gebaseerde produkte.

V: Wat is die betekenis van die samewerking tussen die navorsingsgroepe?

A: Die samewerking maak voorsiening vir die integrasie van diverse kennis en benaderings, wat lei tot omvattende en innoverende oplossings.