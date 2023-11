Navorsers ontwikkel innoverende molekule om dwelmweerstandige bakterieë te bestry

Navorsers aan die Maynooth Universiteit het 'n beduidende deurbraak gemaak in die stryd teen middelweerstandige bakterieë. Antimikrobiese weerstand (AMR) is 'n groeiende kommer namate bakterieë, virusse, swamme en parasiete ontwikkel en bestand word teen tradisionele medisyne. Dit hou 'n groot bedreiging vir openbare gesondheid in, wat infeksies moeiliker maak om te behandel en die risiko van ernstige siektes en dood verhoog. In reaksie op hierdie dringende wetenskaplike behoefte het 'n span internasionale navorsers suksesvol 'n nuwe molekule geskep wat die potensiaal het om middelweerstandige bakterieë doeltreffend te bestry.

Die navorsers het die beginsels van supramolekulêre chemie, 'n gespesialiseerde gebied van wetenskaplike studie wat interaksies tussen molekules ondersoek, gebruik om hierdie deurbraak te bereik. Deur hierdie beginsels in te span, het die span molekules ontdek wat bakterieë effektief doodmaak terwyl hulle baie lae toksisiteit vir gesonde menslike selle toon. Hierdie innoverende benadering kan die weg baan vir nuwe terapeutiese strategieë om die probleem van middelweerstandige infeksies aan te spreek.

Die navorsing, gepubliseer in die joernaal Chem, val saam met World AMR Awareness Week, 'n wêreldwye veldtog gelei deur die Wêreldgesondheidsorganisasie. Die veldtog het ten doel om bewustheid en begrip van antimikrobiese weerstand te verhoog om die opkoms en verspreiding van middelweerstandige infeksies te verminder. Die impak van AMR is beduidend, met meer as 1.2 miljoen mense wat in 2019 sterf weens antibiotika-weerstandige bakteriële infeksies. Hierdie navorsing bied hoop vir die ontwikkeling van nuwe antimikrobiese middels wat middelweerstandige bakterieë kan bestry, wat jaarliks ​​miljoene lewens kan red.

Hoofnavorser Luke Brennan van Maynooth Universiteit het die belangrikheid van hierdie ontdekking beklemtoon om ons begrip van verskeie siektes, van kanker tot sistiese fibrose, te bevorder. Die span se werk is gebaseer op die gebruik van sintetiese ioonvervoerders, wat sout toelaat om bakteriële selle binne te dring. Hierdie invloei van sout ontwrig die delikate balans van ione binne die selle, wat biochemiese gebeure veroorsaak wat uiteindelik tot bakteriële seldood lei. Selfs bakterieë wat weerstand bied teen tans beskikbare antibiotika, soos MRSA, is kwesbaar vir hierdie onkonvensionele behandelingsbenadering.

Hierdie deurbraak verskaf 'n grondslag vir die ontwikkeling van anioonvervoerders as 'n belowende alternatief vir tradisionele antibiotika. Met die probleem van antimikrobiese weerstand wat aanhou eskaleer, was die behoefte aan nuwe terapeutiese strategieë nog nooit meer dringend nie. Die samewerking tussen chemici en bioloë in die baanbreker van die ontwikkeling van nuwe antimikrobiese middels beklemtoon die potensiaal vir interdissiplinêre benaderings om globale gesondheidsuitdagings aan te pak.

Kwelvrae:

Wat is antimikrobiese weerstand?

Antimikrobiese weerstand (AMR) vind plaas wanneer mikroörganismes, soos bakterieë, virusse, swamme en parasiete, ontwikkel en bestand word teen die middels wat gebruik word om infeksies te behandel. Dit maak infeksies moeiliker om te behandel, wat die risiko van ernstige siekte en dood verhoog.

Hoekom is navorsing oor dwelm-weerstandige bakterieë belangrik?

Navorsing oor middel-weerstandige bakterieë is noodsaaklik omdat konvensionele antibiotika minder doeltreffend teen hierdie infeksies word. As dit nie beheer word nie, kan die opkoms van dwelmweerstandige bakterieë tot 'n wêreldwye gesondheidskrisis lei, aangesien infeksies al hoe moeiliker word om te behandel.

Wat is supramolekulêre chemie?

Supramolekulêre chemie is 'n studieveld wat fokus op die interaksies tussen molekules. Dit ondersoek hoe molekules kan saamstel en interaksie het om groter strukture of funksionele stelsels te vorm. In die konteks van hierdie navorsing is supramolekulêre chemie gebruik om molekules te ontdek wat bakterieë effektief doodmaak terwyl toksisiteit vir gesonde menslike selle tot die minimum beperk word.

Hoe werk die nuwe molekule?

Die nuwe molekule wat deur die navorsers ontwikkel is, ontwrig die delikate balans van ione binne bakteriële selle deur sout toe te laat om die selle binne te dring. Hierdie ontwrigting lei tot 'n reeks biochemiese gebeurtenisse wat uiteindelik bakteriële seldood tot gevolg het. Selfs dwelm-weerstandige bakterieë stamme, soos MRSA, is kwesbaar vir hierdie nuwe behandeling benadering.

Wat is die betekenis van hierdie navorsing?

Hierdie navorsing is betekenisvol omdat dit 'n potensiële oplossing bied vir die groeiende probleem van middelweerstandige bakterieë. Deur ’n innoverende molekule te ontwikkel wat bakterieë effektief kan doodmaak terwyl toksisiteit vir gesonde menslike selle tot die minimum beperk word, het die navorsers die weg gebaan vir die ontwikkeling van nuwe antimikrobiese middels. Hierdie middels kan help om dwelmweerstandige infeksies te bekamp en miljoene lewens wêreldwyd te red.