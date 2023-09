Sintetiese melasse: 'n deurbraak in industriële biotegnologie

Wetenskaplikes van Brasilië en Europa het ten volle bekende en reproduseerbare sintetiese melasse ontwikkel wat in verskeie industriële prosesse gebruik kan word. Melasse, 'n neweproduk van rou suiker produksie, word algemeen gebruik in nywerhede soos brandstof etanol produksie. Die veranderlike en onbekende samestellings van natuurlike melasse het egter uitdagings in wetenskaplike navorsing en industriële toepassings gestel.

Die navorsers, gefinansier deur FAPESP, het probeer om 'n formule vir gis te skep wat industriële gis wat in melasseverwerking gebruik word, noukeurig naboots. Deur hul studie het hulle gestandaardiseerde sintetiese melasse ontwikkel wat as kultuurmedium vir mikroörganismes in laboratoriums wêreldwyd gebruik kan word. Dit maak voorsiening vir makliker vergelyking van resultate en die studie van spesifieke groei-inhibeerders of voedingskomponente.

Die metodologie wat aangewend is, het behels dat data uit die literatuur met vorige navorsing gekombineer word om sintetiese melasse met volledig gedefinieerde samestelling te skep. Die komponente is in afsonderlike voedingsgroepe ontleed, en aanpassings is gemaak om gisgedrag soortgelyk aan dié waargeneem in werklike melasse te verseker. Die studie het ook aan die lig gebring dat die algemeen gebruikte giskultuurmedium, YPS, nie akkurate fisiologiese vergelyking verskaf nie.

Die resultate van hierdie studie bied aansienlike voordele vir beide industriële gebruik en wetenskaplike navorsing. Die voorbereiding van sintetiese melasse kan nou volgens spesifieke vereistes aangepas word, wat navorsers in staat stel om nuwe bioprosesse te ontwikkel wat gebaseer is op suikerrietmelasse, 'n deurslaggewende grondstof in industriële biotegnologie.

Hierdie deurbraak sal na verwagting die weg baan vir verdere vooruitgang in die gebruik van melasse in verskeie industrieë. Die navorsingspan het bestaan ​​uit wetenskaplikes van Brasiliaanse instellings, insluitend die Universiteit van São Paulo en die Staatsuniversiteit van Campinas, sowel as Europese navorsers van die Tegniese Universiteit van Denemarke en die Duitse beginneronderneming Nosh.bio GmbH.

Oor die algemeen is die ontwikkeling van ten volle bekende sintetiese melasse 'n spel-wisselaar op die gebied van industriële biotegnologie, wat meer akkurate navorsing moontlik maak en innovasie in bioprosesse fasiliteer.

Bronne:

– Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

– EurekAlert!