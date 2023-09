Wetenskaplikes karteer vroeë visuele stelsel van klein parasitiese wesp

Neurowetenskaplikes by die Flatiron Institute in New York City het die vroeë visuele stelsel van 'n mikroskopiese parasitiese wesp suksesvol uitgebeeld. Deur gevorderde beeldtegnieke te gebruik, het die navorsers die hele stelsel – van die wesp se oë tot die neurone in sy brein – op sinaptiese vlak gerekonstrueer, wat dit die eerste keer maak dat so 'n stelsel volledig uit 'n enkele monster gerekonstrueer is.

Ten spyte van sy klein grootte, vertoon die wesp komplekse gedrag soos vlug, wat die merkwaardige kompleksiteit van sy klein brein beklemtoon. Die neurowetenskaplikes wat by die studie betrokke was, was verstom oor die vlak van kompleksiteit wat in so 'n klein brein teenwoordig is. Hulle het gevind dat die wesp se brein soortgelyk is aan groter breine, maar eenvoudiger en kleiner.

Die navorsers glo dat die bestudering van die brein van insekte waardevolle insigte kan verskaf oor die werking van groter breine, insluitend die menslike brein. Deur die beginsels agter neuronale stroombane in insekte te verstaan, kan wetenskaplikes hierdie kennis toepas op die bevordering van kunsmatige intelligensie-instrumente. Die vermoëns van die menslike brein oortref dié van kunsmatige intelligensie, en deur die “geheime sous” van biologie te ontbloot, hoop navorsers om beter KI te bou.

Die span by die Flatiron Institute het saam met navorsers van die Howard Hughes Mediese Instituut se Janelia Navorsingskampus en Moskou Staatsuniversiteit vir hierdie studie gewerk. Hulle het die parasitiese wesp Megaphragma viggianii as onderwerp vir hul navorsing gekies vanweë sy mikroskopiese grootte en sy vermoë om te vlieg en die eiers van blaaspootjies op te spoor, ’n insek waarop hy sy eie eiers lê.

Die kartering van die vroeë visuele stelsel van die wesp was 'n beduidende uitdaging vir die navorsers, wat ioonstrale en elektronmikroskope gebruik het om 'n gedetailleerde kaart te skep. Vorige metodes het behels die gebruik van veelvuldige eksemplare, wat gelei het tot variasies tussen individuele kaarte. Hierdie deurbraak maak voorsiening vir 'n omvattende begrip van hoe verskillende dele van die wesp se oog tot sy sig bydra.

In die toekoms beplan die navorsers om hul karteringpogings na die wesp se volle brein uit te brei. Hulle glo dat deur die mees basiese breine in die diereryk te bestudeer, hulle die reëls en meganismes kan identifiseer wat komplekse gedrag beheer, wat insigte in breinfunksie bied en moontlik KI-tegnologie kan verbeter.

Bronne:

