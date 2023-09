Die bevordering van hoogs doeltreffende fotokatalitiese stelsels vir waterbehandeling

'n Samewerkende studie tussen die akademie en industriële vennote het gelei tot die ontwikkeling van 'n hoogs doeltreffende fotokatalitiese stelsel vir waterbehandeling. Hierdie stelsel gebruik 'n TiO2-fotokatalisator met 'n hoogs geordende nanoporeuse struktuur, tesame met UVA-LED's, dun waterfilms en waterskrop. Die doel van hierdie navorsing is om 'n energiedoeltreffende, skaalbare en eenvoudige fotokatalitiese reaktor te skep vir praktiese toepassings in waterbehandeling.

Tradisionele fotokatalitiese reaktore gebruik dikwels nanopoedermateriale, wat beperkings in terme van doeltreffendheid en skaalbaarheid bied. Die uitdaging lê daarin om 'n groot hoeveelheid poeier-gebaseerde fotokatalisator effektief in die water te versprei en die volledige filtrasie daarvan te verseker voordat die behandelde water na die omgewing teruggegee word. Om dit te oorkom, het die navorsers 'n geïmmobiliseerde fotokatalisator gebruik wat direk op 'n titaniumsubstraat gekweek is, wat die behoefte aan ultrafiltrasie uitskakel en meganiese stabiliteit aan die fotokatalisator verskaf.

Die byvoeging van dun waterfilms en waterskrop help om suurstofversadiging in die fotoreaktor te handhaaf, wat elektron-gat-rekombinasie verminder. In 'n werklike toepassingstoets het die fotokatalitiese reaktor 'n swaar gebruikte borrelbad suksesvol skoongemaak sonder die gebruik van chemikalieë. Oor 'n tydperk van twee maande is geen toename in Totale Organiese Verbinding (TOC) en Chemiese Suurstofvraag (COD) waargeneem nie, wat die volledige oksidasie van organiese en biologiese entiteite in die water aandui.

Die navorsers en die maatskappy agter hierdie ontwikkeling poog om omgewingsvriendelike tegnologieë vir waterbehandeling verder te bevorder. Die eenvoudige ontwerp en skaalbaarheid van die fotoreaktor, tesame met die gebruik van hoogs stabiele, energiedoeltreffende UVA-LED's, maak dit geskik vir industriële toepassings.

Toekomstige navorsing sal daarop fokus om die werkverrigting van die stelsel in verskeie watertoestande te verbeter, veral om ioniese interferensie in sout omgewings aan te spreek. Daarbenewens ondersoek die navorsers die potensiële gebruik van hierdie gevorderde oksidasieproses (AOP) tegnologie vir die vernietiging van PFAS (vir ewig chemikalieë).

Hierdie ontwikkeling bring ons nader aan die bereiking van hoogs doeltreffende en praktiese fotokatalitiese stelsels vir waterbehandeling, wat 'n meer volhoubare benadering tot die suiwering van water van organiese en biologiese besoedeling beloof.

Bron: Industrial Chemistry & Materials (DOI: 10.1039/D3IM00053B)