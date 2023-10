Wetenskaplikes vang protone vas in die wet van dissosiasie met behulp van ultravinnige elektronkamera

Navorsers by die Departement van Energie se SLAC National Accelerator Laboratory en Stanford Universiteit het suksesvol ultravinnige elektrondiffraksie (UED) gebruik om die beweging van waterstofatome binne ammoniakmolekules waar te neem. Die span se bevindinge, gepubliseer in Physical Review Letters, demonstreer die potensiaal van UED om waterstofatome en protonoordragte op te spoor.

Protonoordragte is fundamenteel vir baie chemiese en biologiese reaksies, soos ensiemkatalise en protonpompe in selle. Om die strukturele veranderinge tydens protonoordragte te verstaan ​​is noodsaaklik, maar uitdagend as gevolg van hul vinnige aard, wat binne femtosekondes plaasvind. Huidige metodes, soos om X-strale na molekules te skiet, het beperkings aangesien X-strale met elektrone in wisselwerking tree en nie atoomkerne nie.

Om hierdie beperkings te oorkom, het die navorsers SLAC se MeV-UED, 'n ultravinnige elektrondiffraksiekamera, gebruik. Die span het een van die waterstof-stikstofbindings in ammoniak met behulp van ultravioletlig gedissosieer, en dan 'n straal elektrone deur die molekule gerig om gebuigde elektrone vas te vang. Dit het hulle in staat gestel om die skeiding van die waterstofatoom van die stikstofkern en die gevolglike strukturele veranderinge in die molekule waar te neem.

Om toegang te hê tot data oor beide elektrone en kerne in dieselfde eksperiment is uiters waardevol. Deur te bepaal watter komponent atoomdissosiasie inisieer, kan navorsers insigte kry in die proses van dissosiasiereaksies.

Die vermoë om protone op te spoor in die daad van dissosiasie het belangrike implikasies vir die verstaan ​​van protonoordragmeganismes in chemie en biologie. Tradisionele metodes soos X-straalkristallografie en krio-elektronmikroskopie sukkel om protone op te spoor, wat UED 'n belowende benadering maak.

In toekomstige eksperimente beplan die navorsers om X-strale by SLAC se X-straallaser, die Linac Coherent Light Source (LCLS), te gebruik om die resultate te vergelyk. Hulle poog ook om die intensiteit van die elektronstraal te verbeter en tydresolusie te verbeter om individuele stappe van protondissosiasie op te los.

Hierdie navorsing open nuwe moontlikhede vir die bestudering van waterstofoordragte en die ontrafeling van die raaisels agter belangrike chemiese reaksies in verskeie biologiese prosesse.

Bron: SLAC National Accelerator Laboratory

Verwysing:

Elio G. Champenois et al, Femtosekonde Elektroniese en Waterstof Struktuurdinamika in Ammoniak Afgebeeld met Ultravinnige Elektron Diffraksie, Fisiese Hersieningsbriewe (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001