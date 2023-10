Twee ysige reuse-planete bots in 'n skitterende vertoning van lig

In 'n fassinerende astronomiese gebeurtenis het twee ysige reuse-eksoplanete in 'n vlam van lig gebots en stofpluime vrygestel wat deur 'n amateur-sterrekundige op sosiale media waargeneem is. Hierdie planete is ongeveer 1,800 21 ligjare van die aarde af geleë en het om 'n sonagtige ster neergestort. Die helder nagloed van die botsing het voor die ster in beweeg, wat dit mettertyd laat verdof het. Die ster is ASASSN-XNUMXqj genoem na die netwerk van teleskope wat aanvanklik die vervaag van die ster se sigbare lig opgespoor het.

Die amateur-sterrekundige het opgemerk dat die ster oor 'n bestek van 1,000 XNUMX dae verhelder het, wat 'n span internasionale sterrekundiges aangespoor het om die verskynsel verder te ondersoek. Die ster se ligkurwe het aan die lig gebring dat sy helderheid verdubbel het by infrarooi golflengtes drie jaar voordat dit in sigbare lig begin vervaag het. Dr. Matthew Kenworthy, 'n mede-hoofskrywer van die studie van die Leiden Observatory in Nederland, het die potensiële nasleep van so 'n botsing beskryf en gesê dat die oorblyfsel soos 'n ster sal lyk, al is dit dowwer en sewe keer groter as die hoofster. ster in die stelsel.

In die loop van twee jaar het 'n netwerk van professionele en amateur-sterrekundiges die ster fyn dopgehou vir enige veranderinge in sy helderheid. Dr Simon Lock, 'n mede-hoofskrywer van die Universiteit van Bristol, het verduidelik dat hul berekeninge en rekenaarmodelle aandui dat die temperatuur, grootte en duur van die gloeiende materiaal wat waargeneem is, ooreenstem met die botsing van twee ysreuse eksoplanete.

Daar word verwag dat die stofwolk wat uit die botsing voortspruit, langs die baan van die oorblyfsel wat geskep is, sal versprei. Hierdie oorblyfsel sal uiteindelik 'n nuwe planeet word, en die materiaal rondom dit sal waarskynlik kondenseer en 'n versameling mane vorm wat om dit sal wentel. Die stofwolk se lig kan opgespoor word met behulp van grondgebaseerde teleskope sowel as NASA se James Webb-ruimteteleskoop. Sterrekundiges sal die ontwikkelinge van hierdie fassinerende gebeurtenis fyn dophou.

