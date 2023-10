Navorsers 3D Print Rover Wheel vir NASA Moon Mission

Navorsers by Oak Ridge National Laboratory (ORNL), in vennootskap met NASA, het suksesvol 'n wielprototipe vir 'n maan-rover in 3D gedruk, wat die vermoëns van bykomende vervaardiging vir ruimteverkenning ten toon stel. Die 3D-gedrukte wiel is gemodelleer na die ontwerp van die wiele wat gebruik word in NASA se Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), wat geskeduleer is om in 2024 na die maan gestuur te word.

Terwyl die prototipe-wiel nie in die werklike NASA-sending gebruik sal word nie, is dit geskep om aan dieselfde ontwerpspesifikasies as die VIPER-wiele te voldoen. Die doel is om die ontwerp- en vervaardigingsmetode te bekragtig en moontlik hierdie tegnologie vir toekomstige maan- en Mars-rovers te gebruik. Die navorsers beplan om bykomende toetse uit te voer om die doeltreffendheid van die 3D-gedrukte wiel te verseker.

Bykomende vervaardiging bied verskeie voordele vir ruimteverkenning, insluitend die vermindering van energieverbruik, materiaalvermorsing en deurlooptyd. Dit maak voorsiening vir komplekse ontwerpe en die aanpassing van materiaal eienskappe. ORNL se vervaardigingsdemonstrasiefasiliteit (MDF) was aan die voorpunt van bykomende vervaardigingsnavorsing en -ontwikkeling, en werk aan verskeie toepassings in verskillende sektore.

Die roverwiel-prototipe is vervaardig met behulp van 'n gespesialiseerde 3D-drukker by ORNL. Die drukker het gekoördineerde lasers en 'n roterende bouplaat gebruik om metaalpoeier selektief in die gewenste vorm te smelt. Hierdie drukker is uniek in sy vermoë om groot voorwerpe te druk terwyl die stappe gelyktydig en deurlopend plaasvind, wat produksietempo's en doeltreffendheid verhoog.

Die sukses van hierdie projek is moontlik gemaak deur die samewerking tussen ORNL en NASA. Volgens Brian Gibson, die navorser wat die projek gelei het, het die samewerking met NASA die tegnologie vorentoe gedryf en 'n mylpaalprestasie geskep. Die prototipe wiel, gemaak van 'n nikkel-gebaseerde legering, vertoon die vermoëns van bykomende vervaardiging, wat groter kompleksiteit in die velgontwerp moontlik maak sonder bykomende koste of vervaardigingsprobleme.

Die navorsers se kundigheid in proses-outomatisering en masjienbeheer, asook die gebruik van sagteware wat by ORNL ontwikkel is, het bygedra tot die projek se sukses. Die sagteware het die wielontwerp in lae gesny en die werklading tussen die lasers gebalanseer om 'n hoë produksietempo te bereik.

Hierdie deurbraak in 3D-druktegnologie kan aansienlike implikasies vir toekomstige ruimteverkenningsmissies hê. Die vermoë om vinnig en koste-effektief gespesialiseerde onderdele te vervaardig deur bykomende vervaardiging te gebruik, kan die vervaardigingsproses vir ruimtetoepassings omwenteling.

