Nuwe navorsing dui daarop dat Mercurius besig is om te krimp

Onlangse navorsing dui daarop dat die planeet Mercurius aanhou saamtrek en in grootte krimp. Daar word geglo dat Mercurius ten minste drie biljoen jaar gelede begin saamtrek het, en die tempo van inkrimping het moontlik met verloop van tyd afgeneem. Modelle en waarnemings dui daarop dat die planeet se radius moontlik met tot 7 kilometer afgeneem het. Die sametrekking van die planeet het gelei tot die vorming van lang, tektoniese strukture wat bekend staan ​​as gelobde skarpe op sy oppervlak.

Terwyl hy data van NASA se Messenger-sending (2011-2015) bestudeer het, het Benjamin Man, 'n navorsingstudent aan die Open University, klein landvorme genaamd grabens op Mercurius ontdek. Grabens is klein, vlak landvorme wat na verwagting nie vir honderde miljoene jare sal oorleef nie. Deur die dieptes van die grabens te meet en hul vormingstyd te bereken, het die navorsers gevind dat baie van hierdie kenmerke waarskynlik in die afgelope paar honderd miljoen jaar gevorm het.

Die teenwoordigheid van hierdie grabens op groot kompressietektoniese strukture dui daarop dat onlangse tektonisme, die verskuiwings of vou van 'n planeet se buitenste laag, wydverspreid op Mercurius voorkom. Hierdie bevinding verskaf sterk bewyse vir die voortdurende inkrimping van die planeet tot vandag toe.

Die studie, gepubliseer in Nature Geoscience, laat vrae ontstaan ​​oor die termochemiese eienskappe van Mercurius se binnekant en beklemtoon die behoefte aan verdere ondersoek. Die komende BepiColombo-sending, 'n gesamentlike Europese en Japannese sending wat in 2026 van stapel gestuur sal word, sal meer gedetailleerde beelde van Mercurius se oppervlak verskaf, wat navorsers in staat sal stel om die skaal en omvang van onlangse foutbewegings op die planeet te verduidelik.

Bronne: Nature Geoscience