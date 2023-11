'n Seldsame ontdekking in kwantumwetenskap ontsluit die potensiaal vir 'n perfekte skakelaar in kwantumtoestelle

Kwantumwetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat die veld van kwantumtegnologie kan rewolusie. Hul navorsing, gelei deur die Universiteit van Bristol en gepubliseer in Science, het 'n seldsame verskynsel binne 'n unieke eendimensionele metaal genaamd pers brons ontbloot. Hierdie ontdekking het die potensiaal om die skepping van 'n "perfekte skakelaar" in kwantumtoestelle te ontsluit, wat in staat is om naatloos oor te skakel tussen 'n isolator en 'n supergeleier.

In die studie het die navorsers bevind dat klein veranderinge in die materiaal, soos hitte- of ligblootstelling, 'n oombliklike oorgang van 'n isolerende toestand met geen geleidingsvermoë na 'n supergeleidende toestand met onbeperkte geleidingsvermoë kan veroorsaak, en omgekeerd. Hierdie merkwaardige gepolariseerde veelsydigheid, bekend as "opkomende simmetrie", kan die weg baan vir die ontwikkeling van ideale aan/af-skakelaars in toekomstige kwantumtegnologie.

Hoofskrywer Nigel Hussey, professor in fisika aan die Universiteit van Bristol, het opgewondenheid uitgespreek oor die ontdekking se potensiële implikasies. Hy het verduidelik dat hierdie reis 13 jaar gelede begin het toe twee Ph.D. studente het die magnetoreweerstand van pers brons gemeet. Die afwesigheid van 'n samehangende verduideliking vir die materiaal se gedrag het daartoe gelei dat die data opsy gesit is tot 'n toevallige ontmoeting met fisikus Dr. Piotr Chudzinski in 2017.

Dr. Chudzinski het 'n teorie voorgestel wat interferensie tussen geleidingselektrone en saamgestelde deeltjies, bekend as donker opwekkings, behels, wat die weerstandsopswaai wat in pers brons waargeneem word, sal verduidelik. Samewerking aan 'n eksperiment om hierdie teorie te toets, het die navorsers die geldigheid van Dr Chudzinski se voorstel bevestig.

Die navorsers het ook gevind dat die materiaal se weerstand 'n lineêre temperatuurafhanklikheid gevolg het en onafhanklik was van die rigting van die stroom of magnetiese veld. Hierdie waarneming het hulle verwar totdat hulle die hipotese gemaak het dat die materiaal se oorgang tussen 'n isolator en 'n supergeleier te wyte kan wees aan die interaksie tussen ladingdraers en eksitone.

Hierdie opkomende simmetrie, waar die materiaal beide isolerende en supergeleidende gedrag kan vertoon, is 'n seldsame gebeurtenis wat nog nooit voorheen in 'n metaal waargeneem is nie. Dit is soortgelyk aan 'n towerkuns waarin 'n verwronge figuur in 'n perfek simmetriese sfeer verander.

Om vorentoe te beweeg, beplan die navorsers om die potensiële toepassings van hierdie nuutgevonde begrip van ontluikende simmetrie te verken. Deur die “randigheid” van die materiaal se gedrag te benut, glo hulle dat dit moontlik kan wees om skakelaars in kwantumkringe te skep wat beduidende veranderinge in weerstand ondergaan wanneer dit aan klein stimuli blootgestel word.

Hierdie baanbrekende navorsing maak nuwe weë oop vir die ontwikkeling van kwantumtoestelle en berei die weg vir transformerende vooruitgang in kwantumtegnologie.

FAQ

Wat is ontluikende simmetrie?

Ontluikende simmetrie is 'n verskynsel waarin 'n materiaal beide isolerende en supergeleidende gedrag vertoon namate die temperatuur verlaag word. Hierdie unieke toedrag van sake is ongekend in metale en kan aansienlike implikasies vir kwantumtoestelle hê.

Hoekom is die ontdekking van die perfekte skakelaar betekenisvol?

Die perfekte skakelaar, wat naatloos oorgaan tussen 'n isolator en 'n supergeleier, het die potensiaal om die veld van kwantumtegnologie te revolusioneer. Dit kan die ontwikkeling van meer doeltreffende en veelsydige kwantumtoestelle met 'n wye reeks toepassings moontlik maak.

Hoe is die ontdekking gemaak?

Die ontdekking is gemaak deur 'n kombinasie van eksperimentele metings en teoretiese analise. Navorsers het die magnetoreweerstand van pers brons ondersoek en met fisici saamgewerk om teorieë wat die materiaal se komplekse gedrag verduidelik, voor te stel en te toets.