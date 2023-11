Kwantumdeurbraak: Pers brons ontsluit nuwe moontlikhede vir kwantumtoestelle

Kwantumwetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat kwantumtegnologie kan rewolusie. 'n Span navorsers van die Universiteit van Bristol het 'n seldsame verskynsel binne pers brons geïdentifiseer wat die sleutel tot die skep van 'n "perfekte skakelaar" in kwantumtoestelle kan hou. Hierdie skakelaar sal in staat wees om vinnig oor te skakel tussen 'n isolator en 'n supergeleier toestand.

Pers brons is 'n unieke eendimensionele metaal wat bestaan ​​uit individuele geleidende kettings van atome. Die navorsers het bevind dat hierdie materiaal twee opponerende elektroniese toestande vertoon, wat 'n vlak van veelsydigheid bied wat bekend staan ​​as "opkomende simmetrie." Dit beteken dat selfs die kleinste veranderinge in die materiaal, soos hitte- of ligstimulus, 'n onmiddellike oorgang tussen 'n isolerende toestand met nulgeleiding na 'n supergeleier met onbeperkte geleidingsvermoë kan veroorsaak, en omgekeerd.

Hoofskrywer Nigel Hussey, professor in fisika aan die Universiteit van Bristol, het sy opgewondenheid oor hierdie ontdekking uitgespreek en gesê: "Dit is 'n baie opwindende ontdekking wat 'n perfekte skakelaar vir kwantumtoestelle van môre kan bied."

Die span se reis het 13 jaar gelede begin toe twee PhD-studente, Xiaofeng Xu en Nick Wakeham, die eerste keer die magnetoreweerstand van pers brons gemeet het. Die data het dormant en ongepubliseer gelê tot 'n toevallige ontmoeting in 2017. Professor Hussey het 'n seminaar deur fisikus dr Piotr Chudzinski oor pers brons bygewoon en sy data met hom gedeel. Saam het hulle 'n eksperiment voorgestel wat Chudzinski se teorie bevestig het.

Wat hierdie ontdekking selfs meer merkwaardig maak, is die bestaan ​​van "opkomende simmetrie" as die materiële oorgange tussen die isolerende en supergeleidende toestande. Simmetriebreking, wat gewoonlik in elektronstelsels tydens afkoeling waargeneem word, is 'n bekende verskynsel. Die opkoms van simmetrie in 'n metaal soos die temperatuur verlaag word, soos waargeneem in pers brons, is egter uiters skaars en ongekend.

Dr Chudzinski het hierdie verskynsel vergelyk met 'n towerkuns, waar 'n dowwe, verwronge figuur in 'n perfek simmetriese sfeer verander. Hy het pers brons as die figuur beskryf en die natuur self as die towenaar.

Hierdie deurbraak maak nuwe moontlikhede vir kwantumtegnologie oop. Deur die unieke eienskappe van pers brons te benut, kan dit moontlik wees om skakelaars in kwantumkringe te skep wat beduidende veranderinge in weerstand kan ondergaan met die kleinste stimuli.

Met voortdurende navorsing oor pers brons en die opkomende simmetrie-verskynsel, hou die toekoms geweldige potensiaal in vir die ontwikkeling van doeltreffende en hoëprestasie-kwantumtoestelle.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is pers brons?

Pers brons is 'n eendimensionele metaal wat bestaan ​​uit individuele geleidende kettings van atome.

2. Wat is die betekenis van die navorsing wat deur die Universiteit van Bristol gedoen is?

Die navorsing het 'n seldsame verskynsel binne pers brons genaamd "opkomende simmetrie" geïdentifiseer wat kan lei tot die skepping van 'n "perfekte skakelaar" in kwantumtoestelle.

3. Hoe werk die “perfekte skakelaar”?

Die skakelaar kan vinnig oorgaan tussen 'n isolator (met geen geleidingsvermoë) en 'n supergeleier (met onbeperkte geleidingsvermoë) gebaseer op klein veranderinge in die materiaal, soos hitte- of ligstimulus.

4. Wie het die ontdekking gemaak?

Die navorsing is gelei deur die Universiteit van Bristol, saam met hoofskrywer Nigel Hussey, professor in fisika.

5. Wat is die potensiële toepassings van hierdie deurbraak?

Hierdie deurbraak kan aansienlike implikasies vir kwantumtegnologie hê, wat die ontwikkeling van hoogs doeltreffende skakelaars in kwantumstroombane moontlik maak.

Bronne:

– Universiteit van Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)