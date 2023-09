Nuwe studie onthul supermassiewe swart gate verslind kos vinniger as wat verwag is

’n Onlangse studie wat deur die Noordwes-Universiteit gedoen is, het vorige aannames oor die eetgewoontes van supermassiewe swart gate uitgedaag. Terwyl daar voorheen geglo is dat swart gate hul kos stadig verteer, dui nuwe simulasies daarop dat hulle dit eintlik teen 'n baie vinniger tempo verslind.

Die studie, wat binnekort in The Astrophysical Journal gepubliseer sal word, het hoë-resolusie 3D-simulasies gebruik om die gedrag van draaiende swart gate te ondersoek. Navorsers het gevind dat hierdie swart gate die omliggende ruimte-tyd verdraai, wat veroorsaak dat die gas in die aanwasskyf uitmekaar geruk word. Dit lei tot die vorming van binne- en buitenste subskywe, met die swart gat wat eers die binneste ring verteer en dan hervul word deur puin van die buitenste subskyf.

In teenstelling met vorige teorieë wat voorgestel het dat hierdie proses honderde jare duur, het die simulasies getoon dat dit eintlik binne 'n kwessie van maande plaasvind. Hierdie bevinding het belangrike implikasies vir die begrip van die gedrag van kwasars, wat van die helderste voorwerpe in die naghemel is. Dit is bekend dat kwasars skielik opvlam en dan verdwyn sonder verduideliking, en die nuwe studie bied 'n moontlike verklaring vir hierdie drastiese gedrag.

Die hoofnavorser, Nick Kaaz van die Noordwes-Universiteit, het verduidelik dat klassieke aanwasskyfteorie nie die vinnige variasies wat in kwasars waargeneem word, kan verantwoord nie. Die simulasies wat in hierdie studie uitgevoer is, dui egter daarop dat die vernietiging en aanvulling van die binnestreke van die skyf hierdie variasies kan verklaar.

Die sleutelinsig uit die studie is dat vorige aannames oor die belyning van die akkresieskyf met die swart gat se rotasie verkeerd was. Die simulasies het aan die lig gebring dat die streek rondom die swart gat baie meer onstuimig is as wat voorheen gedink is. Die gasdinamika, magnetiese velde en algemene relatiwiteit van swart gate is in die simulasies in ag geneem, wat 'n meer akkurate model van hul gedrag verskaf het.

Die skeur- en voerproses vind plaas in 'n gebied waar die swart gat se kronkeling van ruimte-tyd kompeteer met wrywing en druk binne die skyf. Dit lei daartoe dat die binne- en buiteskywe bots, wat daartoe lei dat die binneskyf deur die swart gat verslind word. Die swaartekrag van die swart gat trek dan gas uit die buitenste gebied om die binneste gebied te hervul, wat die siklus voltooi.

Hierdie studie werp nie net lig op die eetgewoontes van supermassiewe swart gate nie, maar verskaf ook insigte in die gedrag van kwasars. Met verdere navorsing kan wetenskaplikes moontlik die meganismes wat verantwoordelik is vir die dramatiese variasies wat in hierdie kosmiese verskynsels waargeneem word beter verstaan.

Bronne:

– Die Astrophysical Journal (wat gepubliseer sal word)

– Noordwes-Universiteit