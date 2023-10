Studie kwantifiseer die vrystelling van mikroplastiek in die atmosfeer deur middel van seesproei

’n Onlangse studie wat deur Luc Deike en sy span gedoen is, ondersoek die verskynsel van mikroplastiek wat deur seesproei in die atmosfeer vrygestel word. Wanneer borrels op die see se oppervlak bars, stel hulle klein deeltjies in die lug vry, insluitend sout en organiese materiaal. Dit is egter onbekend of mikroplastiek, wat hoogs algemeen in die see voorkom, ook deur hierdie proses na die atmosfeer oorgedra kan word.

In hul laboratorium-eksperimente wat hoëspoedfotografie gebruik, het die navorsers bevind dat mikroplastiekdeeltjies wat wissel van 10 μm tot 280 μm inderdaad uit seewater en in die lug vervoer kan word. Dit word moontlik gemaak deur die klein druppels bekend as "straaldruppels", wat uitgestoot word deur borrels seeskuim wat bars. Hierdie druppels dra die mikroplastiek en word in die lug. Soos die water verdamp, word die mikroplastiek in die windstrome gesuspendeer.

Deur die konsentrasie mikroplastiek in die see te skat, kon die navorsers die totale hoeveelheid mikroplastiek wat deur die wêreld se oseane vrygestel word, bereken. Hulle skat dat tussen 0.02 en 7.4 miljoen metrieke ton (Mt) plastiek elke jaar vrygestel word, met 'n beste raaiskoot van 0.1 Mt. Meer akkurate inventarisse van mikroplastiekkonsentrasies in die oseaan is egter nodig om onsekerhede in die kwantifisering van hierdie uitstoot te verminder.

Die bevindinge van hierdie studie het beduidende implikasies vir die begrip van die impak van mikroplastiek op die omgewing en menslike gesondheid. Die vervoer van mikroplastiek deur seesproei kan die globale klimaatdinamika beïnvloed deur die stralingsbalans van die atmosfeer te beïnvloed en as wolkkondensasiekerne te dien.

Verdere navorsing is nodig om die omvang van mikroplastiekvrystellings en hul potensiële gevolge ten volle te verstaan. Hierdie bevindinge beklemtoon die dringende behoefte aan beter bestuur en vermindering van plastiekbesoedeling om die skadelike uitwerking daarvan op ons planeet te versag.

Bron: PNAS Nexus

Oorspronklike artikel: Daniel B Shaw et al, Ocean emission of microplastic, PNAS Nexus (2023). DOI: 10.1093/pnasnexus/pgad296.

Aanhaling: Phys.org (2023, 4 Oktober). "Navorsing kwantifiseer hoeveel mikroplastiek deur seesproei in die atmosfeer vrygestel word." Op 4 Oktober 2023 onttrek van https://phys.org/news/2023-10-quantifies-microplastic-emitted-atmosphere-sea.html