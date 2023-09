Mensgemaakte damme kan netto uitstralers van kweekhuisgasse wees, vind studies

Nuwe navorsing wat deur Cornell Universiteit gedoen is, toon dat mensgemaakte damme 'n beduidende impak op kweekhuisgasvrystellings het. Twee verwante studies wat deur navorsers van Cornell uitgevoer is, begin om die uitwerking van beide mensgemaakte en natuurlike damme op die globale kweekhuisgasbegroting te kwantifiseer, wat waardevolle insigte verskaf oor 'n onderwerp wat nie goed verstaan ​​word nie.

Die studies het bevind dat wanneer die emissies en koolstofberging van mensgemaakte damme opgetel word, die damme netto kweekhuisgasse kan uitstraal. Vorige skattings dui daarop dat damme, wat gedefinieer word as waterliggame van 5 hektaar of minder, 5% van die globale metaanvrystellings kan bydra. Sonder akkurate metings oor baie damme kan hierdie persentasie egter wissel van die helfte tot twee keer die geskatte hoeveelheid. Daarbenewens is daar beperkte skattings van koolstofbegrafnisse in damme.

Een studie wat deur die navorsers gedoen is, het gefokus op die hoeveelheid koolstof wat in 22 spesifiek geselekteerde damme gesekwestreer is. Die navorsers het vorige bestuursaktiwiteite ondersoek en sedimentdikte en koolstofinhoud in die damme gemeet. Hulle het gevind dat koolstofbegrafnisse in die damme beïnvloed is deur faktore soos waterplante, visse en voedingstofvlakke. Die studie het ook aan die lig gebring dat beide natuurlike en mensgemaakte damme wêreldwyd 'n aansienlike hoeveelheid koolstof sekwestreer, wat aandui dat koolstof sekwestrasie in damme onderskat word.

Die tweede studie het die seisoenale vrystelling van kweekhuisgasse van spesifieke Cornell-eksperimentele damme ondersoek. Metaan, 'n kragtige kweekhuisgas, was verantwoordelik vir die meerderheid van die vrygestelde gasse. Die studie het ook die belangrikheid van gereelde monsterneming beklemtoon om akkuraat rekening te hou met kweekhuisgasvrystellings uit damme.

Oor die algemeen dui hierdie studies daarop dat damme 'n rol speel in kweekhuisgasvrystellings en koolstofberging. Terwyl damme tans netto vrystellers van kweekhuisgasse kan wees as gevolg van metaanvrystelling, is daar potensiaal vir hulle om netto sinkplekke te word deur metaanvrystellings te verminder. Die bevindinge stel ook die gebruik van borrels of onderwatersirkulators voor om metaanvrystellings in damme te verminder.

Verdere navorsing en begrip van die rol van damme in kweekhuisgasvrystellings is van kardinale belang vir akkurate klimaatmodellering en voorspellings.

Bronne:

