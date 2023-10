Geheimsinnige feetjiekringe wat op verskillende plekke regoor die wêreld gevind is

Wetenskaplikes is lank reeds geïntrigeerd deur die geheimsinnige sirkelvormige patrone van kaal grond omring deur ringe van plantegroei bekend as feetjiesirkels. Voorheen is geglo dat hierdie formasies slegs in dele van Namibië en Australië bestaan. Onlangse navorsing het egter feetjiesirkels in meer as 250 plekke oor 15 lande en drie kontinente ontdek. Hierdie nuwe bevinding werp lig op die omgewingsfaktore wat bydra tot hul vorming.

Die studie, gepubliseer in die joernaal PNAS, het KI-aangedrewe modelle gebruik om satellietbeelde te ontleed en 263 terreine wêreldwyd te identifiseer wat patrone vertoon soortgelyk aan die sprokiesirkels wat in Namibië en Wes-Australië waargeneem is. Navorsers onder leiding van Emilio Guirado van die Universiteit van Alicante se Laboratorium vir Ekologie van Droë Sones en Globale Verandering het 'n sterk korrelasie tussen spesifieke grond- en klimaateienskappe en die teenwoordigheid van feetjiesirkels ontdek.

Sleutelaanwysers van feetjiesirkelvoorkoms sluit in lae stikstofinhoud in die grond en 'n gemiddelde jaarlikse reënval van minder as 200 mm. Navorsers het ook gevind dat gebiede met feetjiesirkels groter stabiliteit getoon het in vergelyking met ander ekosisteme. Dit dui daarop dat feetjiesirkels kan dien as aanwysers van ekosisteem-agteruitgang wat deur klimaatsverandering veroorsaak word, soortgelyk aan ander ruimtelike patrone in droë sones.

Die bevindinge van hierdie studie open nuwe weë vir navorsing oor die funksionele implikasies van feetjiesirkels. Hulle verskaf insigte in hoe hierdie plantegroeistrukture bydra tot ekosisteemstabiliteit en help om die uitwerking van klimaatsverandering te versag. Die studie beklemtoon die belangrikheid van feetjiesirkels as potensiële aanwysers van omgewingsverandering in toenemend broos ekosisteme.

Deur ons begrip van die verspreiding en kenmerke van feetjiesirkels te verdiep, kan wetenskaplikes hul rol in die handhawing van ekosisteemgesondheid en veerkragtigheid verder ondersoek. Hierdie kennis kan instrumenteel wees in die ontwikkeling van strategieë om hierdie unieke formasies te beskerm en te bestuur in die lig van voortdurende omgewingsuitdagings.

Bronne:

- PNAS-studie: "Globale verspreiding van patrone in droë stelsels: feetjiesirkels, formicariidae en wetenskaplike analise"

– Beeld 1: Feetjiesirkel in Namibië deur Thorsten Becker/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)

– Beeld 2: Feetjiesirkels in Namibië se Marienfluss-vallei deur Thorsten Becker/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)