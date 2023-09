Vooruitgang in 2D-golfleiers vir doeltreffende ligmanipulasie

Navorsers van die Universiteit van Chicago het 'n deurbraak gemaak op die gebied van 2D-golfleiers deur te demonstreer dat 'n plaat glas kristal wat net 'n paar atome dik is, doeltreffend tot 'n sentimeter lig kan vasvang en dra. Hierdie ontdekking hou belowende implikasies in vir die ontwikkeling van hoëwerkverrigting fotoniese toestelle.

Die wetenskaplikes het molibdeendisulfiedglaskristal, wat dunner as die foton self was, gebruik om die 2D optiese golfleiers te konstrueer. Verbasend genoeg het die superdun kristal nie net energie gehou nie, maar dit ook duisend keer verder gelewer as enige soortgelyke stelsels wat voorheen waargeneem is. Die vasgevange lig het gedrag getoon wat ooreenstem met reis in 'n 2D-ruimte, wat maklike manipulasie met lense of prismas moontlik gemaak het. Hierdie kenmerk maak die konstruksie van ingewikkelde toestelle met die glaskristalle moontlik.

Die navorsers voorsien verskeie toepassings vir 2D-golfleiers, insluitend die ontwikkeling van sensors vir molekulêre opsporing en dun fotoniese stroombane wat gestapel kan word. Deur die uitsonderlike ligvangvermoë van hierdie golfleiers te benut, kan dit moontlik wees om die doeltreffendheid en werkverrigting van optiese stelsels te verbeter.

Die bevindinge van hierdie studie is gepubliseer in die joernaal Science, getiteld "Wafer-skaal δ-golfleiers vir geïntegreerde tweedimensionele fotonika" (Myungjae Lee et al., 2023).

Gelaagde nikkelate vir nie-vlugtige faseveranderingsgeheue

Wetenskaplikes van Tohoku Universiteit en Universiteit van Tsukuba het die potensiaal van gelaagde nikkelate as 'n materiaal vir nie-vlugtige faseverandering geheue toestelle ondersoek. Gelaagde nikkelate is komplekse oksiedmateriale wat uit nikkelione bestaan ​​en 'n gelaagde struktuur vertoon. Hierdie materiale ondergaan 'n omkeerbare oorgang tussen drie kristallyne fases tydens verhitting en afkoeling, wat hulle geskik maak vir toepassing in geheue toestelle.

Die navorsingspan het gefokus op 'n spesifieke gelaagde nikkelaat wat bestaan ​​uit lae strontium-, bismut- en suurstofatome in 'n 'rotssout' strukturele rangskikking, afgewissel met lae molekules van strontium, nikkel en suurstofatome in 'n perovskietstruktuur. Die materiaal het 'n termies terugvloeiende kristallyne faseverandering getoon, wat die omkeerbare skakeling van elektriese weerstand by kamertemperatuur moontlik maak.

Deur die unieke eienskappe van gelaagde nikkelate te benut, soos hul voortreflike faseveranderingsvermoëns, beoog die navorsers om multi-vlak nie-vlugtige faseverandering geheue toestelle vir alledaagse toepassings te ontwikkel. Hierdie vooruitgang kan lei tot die skepping van meer doeltreffende en vinniger dataverwerkingstelsels.

Die studie is gepubliseer in Advanced Science onder die titel "Thermally Reentrant Crystalline Phase Change in Perovskite-Derivative Nickelate Enabling Reversible Switching of Room-Temperature Electrical Resistivity" (Matsumoto, K. et al., 2023).

Hoëprestasie Tin Halide Perovskiet Transistors

'n Samewerkende poging deur navorsers van die Pohang Universiteit van Wetenskap en Tegnologie (POSTECH), die Chinese Akademie vir Wetenskappe, en die Universiteit van Elektroniese Wetenskap en Tegnologie van China het gelei tot die ontwikkeling van tinhalied perovskiet p-tipe transistors met hoë gatmobiliteit en verminderde gebreke. Hierdie transistors vertoon uitstekende werkverrigtingvlakke, wat hulle geskik maak vir toepassings wat vinnige en doeltreffende dataverwerking vereis.

Die span het drie afsonderlike perovskiet-kationprosesse gebruik om die p-tipe perovskiet-halfgeleierlaag te vervaardig. Die resulterende transistors het hoë gatmobiliteit en 'n aan/af-stroomverhouding getoon, wat beskou word as die hoogste prestasievlak wat tot dusver deur p-tipe perovskiet-transistors bereik is.

Die navorsers voorsien dat namate die werkverrigting van lae-temperatuur proses p-tipe halfgeleiers aanhou verbeter, elektroniese stroombane met vinniger werkverrigting en verbeterde dataverwerkingspoed bereik kan word. Hierdie navorsing hou aansienlike potensiaal in vir toepassings in elektriese en elektroniese ingenieurswese, wat die vermoëns van halfgeleiers en transistors verder bevorder.

Die studie, getiteld "Tinperovskiet-transistors en komplementêre stroombane gebaseer op A-site katiooningenieurswese," is gepubliseer in Nature Electronics (Zhu, H. et al., 2023).

Bronne:

– Lee, M. et al. (2023). Wafer-skaal δ golfleiers vir geïntegreerde tweedimensionele fotonika. Wetenskap, 381, 648-653.

– Matsumoto, K. et al. (2023). Termies herintredende kristallyne faseverandering in perovskiet-afgeleide nikkelaat wat omkeerbare omskakeling van kamertemperatuur elektriese weerstand moontlik maak. Adv. Sci., 2023, 2304978.

– Zhu, H. et al. (2023). Tinperovskiet-transistors en komplementêre stroombane gebaseer op A-plek katiooningenieurswese. Nat. Electron, 6, 650-657.