Die skep van pseudo-swaartekrag-effekte in fotoniese kristalle: Manipulering van die gedrag van lig

'n Groep navorsers het aansienlike vordering gemaak op die gebied van ligmanipulasie deur die gebruik van roostervervorming in fotoniese kristalle te ondersoek om pseudo-swaartekrag-effekte te produseer. Fotoniese kristalle, met hul unieke vermoë om die gedrag van lig te beheer en te manipuleer, was aan die voorpunt van wetenskaplike verkenning. Hierdie kristalle word gekonstrueer deur verskillende materiale in 'n herhalende patroon te rangskik, wat die interaksie en verlangsaming van lig moontlik maak.

Deur doelbewus roostervervorming in te voer, kon die navorsers die gereelde spasiëring van elemente in die fotoniese kristalle verbreek. Hierdie vervorming het 'n geboë trajek in die medium veroorsaak, wat lyk soos die buiging van lig onder die invloed van 'n gravitasieveld. Met ander woorde, die navorsers was in staat om pseudo-swaartekrag binne die fotoniese kristalle te skep, wat die pad van lig verander asof dit deur swaartekrag beïnvloed is.

Die span wetenskaplikes het terahertz-golwe en 'n silikon-verwronge fotoniese kristal gebruik om hul eksperimente uit te voer. Deur hierdie eksperimente het hulle die afbuiging van hierdie golwe deur die verwronge fotoniese kristal oortuigend bewys. Die resultate was in ooreenstemming met die teoretiese voorspellings gebaseer op Albert Einstein se algemene relatiwiteitsteorie.

Die potensiële toepassings van hierdie navorsing is groot. Op die gebied van kommunikasie kan die vermoë om ligstrale binne die terahertz-reeks te stuur van onskatbare waarde wees vir die ontwikkeling van 6G-tegnologie. Verder open hierdie bevindinge nuwe moontlikhede vir die veld van gravitonfisika, wat daarop dui dat fotoniese kristalle gravitasie-effekte op unieke maniere kan benut.

Hierdie studie, uitgevoer deur navorsers van Tohoku Universiteit en Osaka Universiteit, dra by tot ons begrip van ligmanipulasie en baan die weg vir verdere verkenning in hierdie fassinerende veld.

Bronne:

– “Defleksie van elektromagnetiese golwe deur pseudogravitasie in verwronge fotoniese kristalle” – Kanji Nanjyo et.al., Physical Review A

- "Skep pseudo-swaartekrag-effekte in fotoniese kristalle" - Tohoku University News