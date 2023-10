Hernubare energie deur foto-elektrochemie

'n Navorsingspan van die Universiteit van Hamburg, DESY en LMU München het 'n nuwe multimodale opstelling ontwikkel wat die strukturele veranderinge bepaal wat foto-elektrochemiese (PEC) materiale onder realistiese bedryfsomstandighede beïnvloed. PEC hou die potensiaal in om hernubare energie, soos sonlig, in nuttige groenbrandstowwe om te skakel. Die meeste bekende PEC-materiale ly egter aan onstabiliteitskwessies, wat hul werkverrigting onder deurlopende werking verminder. Die span se bevindinge is in die joernaal Angewandte Chemie International Edition gepubliseer.

Die oorgang van fossielbrandstowwe na groen, hernubare alternatiewe is 'n dringende uitdaging vir die moderne samelewing. Een belowende metode is foto-elektrochemiese watersplitsing, wat sonenergie gebruik om water direk in sy komponente, suurstof en waterstof om te skakel. Waterstof is waardevol aangesien dit gebruik word in die industriële produksie van baie chemiese verbindings. Dit kan gestoor, vervoer en verbrand word as 'n groen brandstof, wat hitte en water as afval produseer.

Tans is geen PEC-materiaal suksesvol van die laboratorium na 'n werklike werkende toestel oorgedra nie. Die lae stabiliteit van PEC-materiale in deurlopende werking is een van die hoofredes vir die stadige vordering in doeltreffende foto-elektrochemiese tegnologie. Die strawwe toestande van sonstraling, eksterne spanningaanwending en chemiese ione in die elektroliet lei tot agteruitgang van foto-elektrochemies aktiewe materiale met verloop van tyd.

Om die agteruitgang van PEC-materiale in werking te verstaan, is noodsaaklik vir die ontwikkeling van meer stabiele en doeltreffende PEC-materiale. Die navorsingspan het komplementêre tegnieke, soos spektroskopie en X-straalverstrooiing, gebruik om insigte te verkry in die verskillende verskynsels wat PEC-materiale beïnvloed. Spektroskopie identifiseer spesifieke chemiese spesies wat op die materiaal of binne die elektroliet gevorm word, terwyl X-straalverstrooiing 'n oorsig gee van die atoomrangskikking in PEC-materiale.

Die navorsers het 'n pasgemaakte foto-elektrochemiese sel en hoë-energie X-straalbestraling gebruik om die strukturele veranderinge wat PEC-materiale beïnvloed, te ondersoek. Hulle het 'n vinnige foto-afbraakproses waargeneem wat in CuBi2O4-films plaasgevind het, wat gelei het tot 'n verlies van ongeveer 90% van materiaalprestasie in net 'n paar minute se werking. Deur verstrooiingspatrone met hoë tydresolusie te versamel, het die span die dinamika van die fotodegradasieproses noukeurig gevolg.

Die navorsingsbevindinge verskaf belangrike insigte in die gedrag van PEC-materiale onder realistiese bedryfsomstandighede. Die volgende wetenskaplike uitdaging is om strategieë te ontwikkel om die stabiliteit en doeltreffendheid van PEC-toestelle te verbeter.

