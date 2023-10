Oorblyfsel van Selafdeling gevind om 'n rol te speel in kankerverspreiding

In 'n verrassende ontdekking het navorsers gevind dat die middelliggaamoorblyfsel wat tydens seldeling geproduseer word nie net sellulêre afval is nie, maar eintlik werkende genetiese materiaal dra wat die lot van ander selle kan beïnvloed, insluitend hul transformasie in kankerselle. Hierdie bevinding daag die tradisionele idee uit dat die middelliggaam 'n plek van sellulêre herwinning is. In plaas daarvan dien dit as 'n organel wat betrokke is by selkommunikasie.

Die navorsing, uitgevoer deur 'n span gelei deur Ahna Skop, 'n genetika professor aan die Universiteit van Wisconsin-Madison, en medewerkers van verskeie instansies, het die inhoud van middelliggame ontleed en die interaksies van middelliggaamoorblyfsels na seldeling nagespoor. Hulle het gevind dat die middelliggaam RNA en die nodige sellulêre masjinerie bevat om proteïene te produseer. Die RNA in middelliggame is nie direk betrokke by seldeling nie, maar kodeer eerder proteïene wat verband hou met selaktiwiteite soos pluripotensie (die vermoë om in verskillende seltipes te ontwikkel) en onkogenese (tumorvorming).

Terwyl sommige middelliggaamoorblyfsels deur die dogterselle herabsorbeer word, kan ander wegdryf en deur verafgeleë selle geabsorbeer word, wat moontlik hul gedrag kan beïnvloed deur die ingeslote RNA as hul eie bloudrukke te gebruik. Vorige navorsing het getoon dat kankerselle meer geneig is om middelliggame en hul genetiese vrag in te neem in vergelyking met stamselle.

Die navorsers glo dat die bevindinge aansienlike implikasies vir kankeropsporing en -terapie het. Hulle het 'n geen genaamd Arc geïdentifiseer, wat 'n deurslaggewende rol speel om die middelliggaam met RNA te laai. Hierdie geen, wat voorheen met geheuevorming in breinselle geassosieer word, word geglo dat dit noodsaaklik is vir sellulêre kommunikasie wat deur RNA bemiddel word.

Toekomstige navorsing is daarop gemik om die krag van middelliggaam-RNA in te span vir dwelmaflewering of om kankerseldeling te inhibeer. Die span het ook 'n patent hangende vir nuwe metodes om middelliggaamstrukture te isoleer, wat kankerdiagnostiek kan verbeter.

Bron: Universiteit van Wisconsin-Madison

Definisies:

– Middelliggaam: 'n Struktuur wat tydens seldeling tussen dogterselle gevorm word, betrokke by selkommunikasie.

– RNA: 'n Molekule betrokke by die produksie van proteïene gebaseer op die genetiese inligting wat in DNA gekodeer is.

– Pluripotensie: Die vermoë van 'n sel om te ontwikkel tot verskillende tipes selle in die liggaam.

– Onkogenese: Die proses van tumorvorming wat lei tot die ontwikkeling van kanker.

Bron: Sungjin Park et al, Die soogdiermiddel- en middelliggaamoorblyfsel is samestellingsplekke vir RNA en gelokaliseerde translasie, Developmental Cell (2023).