Onthou Hubert Reeves: 'n boeiende astrofisikus

Hubert Reeves, die bekende astrofisikus, is op 13 Oktober 2021 op die ouderdom van 91 oorlede. Sy boeiende storievertelling en vermoë om wetenskaplike kennis met verbeelding te meng, het hom 'n geliefde figuur in die veld gemaak. Reeves se bydraes tot ons begrip van die heelal en ons plek daarin was onmeetbaar.

Reeves, wat op 13 Julie 1932 in Montreal gebore is, het dikwels met liefde gepraat oor sy kinderjare en die invloed wat sy familie op sy liefde vir wetenskap gehad het. Toe hy grootgeword het in 'n houthuis wat uitkyk op die Saint-Louis-meer, het hy herinneringe gekoester van kano-uitstappies, sterrekyk saam met sy ma en die betowerende stories wat deur sy ouma, Charlotte Tourangeau, vertel is. Hierdie ervarings het sy talent vir storievertelling aangewakker en sy nuuskierigheid oor die kosmos aangevuur.

Reeves het teoretiese fisika gevolg en sy doktorale proefskrif aan die Cornell Universiteit in New York onder leiding van Edwin Salpeter voltooi. Dit was gedurende hierdie tyd dat hy in die geskiedenis van die heelal gedelf het, en besef dat om 'n astrofisikus te wees, beteken om 'n historikus van die kosmos en materie te word.

Een van Reeves se noemenswaardige bydraes was sy samewerking met Jean Audouze oor die skepping van drie ligte elemente – litium, berillium en boor. Deur hul navorsing het hulle ontdek dat hierdie elemente gevorm is toe hoë-energie kosmiese strale koolstof-, suurstof- of stikstofkerne in die ruimte gebreek het.

Reeves het 'n diverse en impakvolle loopbaan gehad, van onderrig in Montreal tot 'n wetenskaplike adviseur by NASA. Hy het egter nuwe horisonne gesoek en hom uiteindelik in Frankryk gevestig, waar hy 'n openbare opvoeder en wetenskaplike raadgewer geword het. Hy het 'n tweede loopbaan as 'n gewilder van die wetenskap begin, en het die publiek bekoor met sy vermoë om komplekse astronomiese konsepte op 'n herkenbare manier oor te dra.

Reeves se eerste manuskrip, “Patience dans l'azur,” is aanvanklik verwerp deur verskeie uitgewers wat geglo het astronomie sou lesers nie interesseer nie. Danksy die aanmoediging van vriende en fisikus Jean-Marc Lévy-Leblond is die boek egter in 1981 gepubliseer en het Reeves se talent om die wonders van die kosmos tot lewe te bring, onthul.

Hubert Reeves se nalatenskap is een van ontsag en verwondering, wat talle individue inspireer om die geheimenisse van die heelal te verken. Sy unieke vermoë om wetenskaplike kennis met storievertelling saam te voeg, sal voortgaan om toekomstige geslagte te boei en op te voed.

