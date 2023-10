Die botsing van neutronsterre: 'n oplossing vir die Hubble-konstante raaisel?

Die uitbreidingstempo van die heelal, bekend as die Hubble-konstante, was 'n verwarrende raaisel vir sterrekundiges. Twee verskillende metodes om hierdie koers te bepaal het inkonsekwente waardes opgelewer, wat daartoe gelei het dat wetenskaplikes na 'n derde benadering soek. In 'n onlangse studie gepubliseer in Astronomy & Astrophysics, stel astrofisici voor dat die botsing en samesmelting van neutronsterre die ontbrekende stuk van die legkaart kan verskaf.

Neutronsterbotsings lei tot 'n nuwe ontploffing wat 'n kilonova genoem word. Die navorsers het gevind dat hierdie kilonovas 'n merkwaardige sferiese simmetrie het, in teenstelling met vorige modelle wat 'n afgeplatte vorm voorspel het. Boonop, ten spyte van hul kompleksiteit, kan kilonovas deur 'n enkele temperatuur beskryf word en word dit as perfekte verkoelers of "swartliggame" beskou.

Die simmetriese aard van kilonovas en hul eenvoudige temperatuurprofiel stel sterrekundiges in staat om hul ligsterkte akkuraat te bereken. Deur die helderheid van 'n kilonova by die punt van ontploffing te vergelyk met die hoeveelheid lig wat die aarde bereik nadat hy miljoene ligjare gereis het, kan wetenskaplikes die afstand van die neutronsterbotsing bepaal. Hierdie afstandmeting bied 'n unieke voordeel bo vorige metodes wat supernovas gebruik, wat verskillende hoeveelhede lig kan uitstraal en kalibrasie met ander sterre vereis.

Die navorsers het hul kilonova-gebaseerde meetmetode getoets deur 'n kilonova wat 140 miljoen ligjare ver geleë is, te bestudeer. Deur die Hubble-konstantewaarde wat van die kilonova-meting verkry is, te vergelyk met waardes verkry uit kosmiese mikrogolf-agtergrond-gebaseerde tegnieke, het hulle nouer ooreenstemming met laasgenoemde gevind.

Die span waarsku egter dat meer voorbeelde nodig is om robuuste resultate te verkry. Nietemin bied hierdie metode 'n skoner en potensieel meer akkurate alternatief vir die bepaling van die Hubble-konstante, wat bekende bronne van onsekerheid omseil.

Samevattend kan die botsing en samesmelting van neutronsterre, wat lei tot kilonova-ontploffings, 'n derde metode bied om die uitsettingtempo van die heelal te bepaal. Alhoewel verdere navorsing nodig is, toon hierdie benadering belofte om die langdurige raaisel van die Hubble-konstante op te los.

Definisies:

– Neutronsterre: Sterre-oorblyfsels wat voortspruit uit supernova-ontploffings, wat hoofsaaklik uit neutrone bestaan.

– Hubble-konstante: Die tempo waarteen die heelal uitbrei, bepaal deur die afstande tussen sterrestelsels te meet.

– Supernovas: Energieke sterontploffings wat hele sterrestelsels tydelik oortref.

– Kosmiese mikrogolfagtergrond (CMB): Die dowwe straling wat oorgebly het van die vroeë stadiums van die heelal.

– Kilonova: ’n Plofbare gebeurtenis wat voortspruit uit die botsing en samesmelting van neutronsterre.

Bronne:

– Tydskrifartikel: Sterrekunde en Astrofisika

– Studie Skrywers: Albert Sneppen, doktorale kandidaat by die Niels Bohr Instituut se Cosmic Dawn Centre, en Darach Watson, medeprofessor by die Cosmic Dawn Centre