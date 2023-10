Neutronsterbotsings kan help om die raaisel van kosmiese uitbreiding op te los

Wetenskaplikes is lank reeds verbaas oor die teenstrydige waardes wat verkry word uit verskillende metodes om die tempo waarteen die heelal uitbrei, bekend as die Hubble-konstante, te meet. ’n Nuwe studie wat in die joernaal Astronomy & Astrophysics gepubliseer is, dui egter daarop dat botsings tussen neutronsterre ’n oplossing vir hierdie raaisel kan bied.

Neutronsterre is die oorblyfsels van supernovas, en wanneer twee van hierdie ultrakompakte voorwerpe om mekaar wentel en saamsmelt, produseer hulle 'n ontploffing wat 'n kilonova genoem word. Die navorsers het gevind dat hierdie ontploffings 'n merkwaardig simmetriese vorm het, anders as vorige modelle. Verder kan kilonovas beskryf word as perfekte verkoelers, wat lig by 'n enkele temperatuur uitstraal, wat hulle ideaal maak vir presiese metings.

Die sferiese aard van 'n kilonova en sy eenvoudige temperatuurprofiel stel sterrekundiges in staat om hul helderheid akkuraat te bereken. Deur die helderheid van die kilonova op die punt van ontploffing te vergelyk met die hoeveelheid lig wat die aarde bereik nadat hulle miljoene ligjare gereis het, kan wetenskaplikes die afstand bepaal na die sterrestelsel wat die kilonova huisves. Dit bied 'n alternatiewe metode vir die meting van kosmiese afstande wat die onsekerhede wat met supernova-metings geassosieer word, oortref.

Die navorsers het hul metode getoets met behulp van 'n kilonova wat ongeveer 140 miljoen ligjare van die aarde af geleë is. Die resultate het getoon dat die waarde verkry vir die Hubble-konstante met behulp van hierdie metode nader aan die waarde wat afgelei is van metings van die kosmiese mikrogolfagtergrond as aan supernova-gebaseerde metings was.

Die span waarsku egter dat meer voorbeelde nodig is om 'n robuuste resultaat te vestig. Nietemin bied hierdie metode 'n skoon en kalibrasievrye benadering om kosmiese uitbreiding te bestudeer.

Bronne: Sterrekunde en Astrofisika