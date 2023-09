Argeoloë ontdek 'n halfmiljoen jaar oue houtstruktuur in Zambië

Argeoloë het onlangs die oudste bekende houtstruktuur ontdek, wat byna 'n halfmiljoen jaar terug dateer. Die merkwaardige vonds bestaan ​​uit twee ineensluitende stompe, met 'n doelbewus geskepte kerf in die boonste stuk om hulle in staat te stel om reghoekig bymekaar te pas. Kenners meen hierdie struktuur, geleë naby die Kalambo-waterval op die grens van Zambië en Tanzanië, het waarskynlik gedien as 'n houtplatform of loopbrug, wat 'n droë oppervlak verskaf het vir die berging van voedsel of vuurmaakhout, of moontlik as 'n fondament vir die bou van 'n woning.

Die ontdekking is in 2019 deur 'n span navorsers gemaak, met professor Geoff Duller van die Universiteit van Aberystwyth in die Verenigde Koninkryk as een van die sleutellede. Deur die snymerke wat deur klipgereedskap gelaat is, te ontleed, het die span die doel en betekenis van hierdie antieke houtstruktuur bepaal. Dit bied unieke insigte in die tegnologiese vermoëns en vindingrykheid van vroeë menslike voorouers.

Hierdie bevinding werp lig op die gesofistikeerdheid van prehistoriese gemeenskappe en daag ons vorige begrip van hul vermoëns uit. Die doelbewuste vakmanskap wat nodig is om 'n ineensluitende struktuur te skep, dui op 'n vlak van vakmanskap en vindingrykheid wat voorheen nie herken is nie. Boonop is die langlewendheid van hout as boumateriaal in hierdie antieke konteks verbasend, met inagneming van die uitdagings van bewaring oor so 'n lang tydperk.

Verdere ondersoeke en ontleding sal gedoen moet word om ons begrip van hierdie merkwaardige ontdekking te verdiep. Deur die materiaal, omgewing en dateringstegnieke te bestudeer, kan navorsers waardevolle insigte kry in die lewens van vroeë mense en ons kennis van die menslike geskiedenis verbeter.

