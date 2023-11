Verstaan ​​uiterste neerslag: Verbetering van klimaatsimulasies

Die voorspelling van reënvalpatrone op 'n daaglikse basis is van kardinale belang vir ons daaglikse aktiwiteite, maar wat van die begrip van langtermyn-neerslaguiterstes? Stadsbeplanners, wetenskaplikes en ander belanghebbendes benodig akkurate inligting oor uiterste weergebeurtenisse om effektief te beplan vir toekomstige waterberging, landbou en paraatheid teen vernietigende storms. Klimaatmodelle skiet egter dikwels tekort om hierdie uiterste gebeurtenisse akkuraat te simuleer.

Om hierdie uitdaging aan te pak, het navorsers by die Departement van Energie se Lawrence Berkeley Nasionale Laboratorium daarop gefokus om die voorstelling van wolkprosesse in klimaatmodelle te verbeter. Gegewe die kompleksiteit van die klimaatstelsel, is dit onmoontlik om elke detail na te boots. Daarom gebruik wetenskaplikes verskeie vereenvoudigings, soos om die aardbol in roosterkolomme te verdeel. In 'n tegniek genaamd superparameterisering, bevat elke kolom 'n hoë-resolusie-model wat individuele wolke kan simuleer - 'n aansienlike verbetering in vergelyking met ander modelle.

Om hele wolke te simuleer is egter nie genoeg nie. Dit is van kardinale belang om die mikrofisiese prosesse wat binne die wolke plaasvind, in ag te neem, insluitend die vorming en verspreiding van wolkdruppels en yskristalle. Hierdie prosesse is te klein om direk nageboots te word, daarom gebruik wetenskaplikes voorstellings.

Om die impak van hierdie voorstellings te ondersoek, het Berkeley Lab-klimaatwetenskaplikes simulasies van verlede klimaat uitgevoer deur twee verskillende metodes te gebruik—een met meer gedetailleerde parameters en die ander met minder. Deur hierdie simulasies met werklike waarnemings te vergelyk, het hulle die akkuraatheid van die modelle beoordeel.

Die resultate het aan die lig gebring dat beide stelle parameters 'n impak gehad het op die simulasie van uiterste neerslag, beide op langtermyn (tot 'n jaar) en korttermyn (ongeveer vyf dae) skale, met 'n besonder merkbare effek in die trope. Die meer gedetailleerde parameters het wolke geproduseer met groter vertikale beweging en gevolglik meer ekstreme neerslaggebeure.

Terwyl die voorstellings verskil het, het beide stelle parameters binne die omvang van werklike waarnemings geval. Hierdie studie demonstreer die potensiaal van die inkorporering van mikrofisika-prosesse in klimaatmodelle om hul akkuraatheid te verbeter.

Om uiterste neerslaggebeure te verstaan, is noodsaaklik vir effektiewe beplanning en paraatheid. Deur die krag van gevorderde rekenaars te benut en klimaatmodelle te verfyn, poog wetenskaplikes om meer akkurate voorspellings te verskaf en die samelewing te help om aan te pas by en die impak van uiterste weergebeurtenisse te versag.

vrae

Hoekom is dit belangrik om uiterste neerslag op langtermyn tydskale te verstaan?

Om uiterste neerslag op langtermyn-tydskale te verstaan, is noodsaaklik vir die beplanning van toekomstige waterberging, landbou en paraatheid teen vernietigende storms. Dit help belanghebbendes om ingeligte besluite te neem, hulpbronne doeltreffend toe te ken en strategieë te implementeer om die impak van uiterste weergebeure te versag en aan te pas.

Hoe verteenwoordig klimaatmodelle wolkprosesse?

Klimaatmodelle gebruik vereenvoudigings om wolkprosesse voor te stel, want die simulering van elke detail sal berekeningsgewys onuitvoerbaar wees. Een tegniek genaamd superparameterisering behels die plasing van 'n hoë-resolusie-model binne elke roosterkolom van die globale simulasie, wat die simulasie van individuele wolke binne die model moontlik maak.

Wat is mikrofisiese prosesse in wolkvorming?

Mikrofisika-prosesse verwys na die meganismes betrokke by die vorming en verspreiding van wolkdruppels en yskristalle binne wolke. Hierdie prosesse sluit in die kondensasie van waterdamp, vorming van wolkdruppels en yskristalle, en daaropvolgende interaksies soos samesmelting en opbreek.

Kan klimaatmodelle uiterste neerslaggebeure akkuraat simuleer?

Alhoewel klimaatmodelle dalk nie perfek is nie, kan die insluiting van meer gedetailleerde voorstellings van wolkmikrofisika-prosesse hul akkuraatheid verbeter in die simulasie van uiterste neerslaggebeurtenisse. Hierdie studie demonstreer die potensiaal om sulke voorstellings te gebruik om klimaatmodelvoorspellings te verbeter en die impak van uiterste weergebeurtenisse beter te verstaan.