Jeugkroon-van-doring-stervis: veerkragtige roofdiere in 'n veranderende klimaat

Mariene bioloë van die Universiteit van Sydney het ontdek dat jong doringkroon seesterre 'n merkwaardige vermoë het om hittegolwe te verdra. Hierdie hitteverdraagsaamheid stel hulle in staat om in warm water te oorleef, selfs op vlakke wat dodelik is vir koraal. Gevolglik, soos die seesterre tot vleisetende roofdiere ontwikkel, hou hulle 'n beduidende bedreiging in vir die hergroei van koraalriwwe.

Doringkroon seesterre, inheems aan die Groot Koraalrif en die Indo-Stille Oseaan-streek, word beskou as 'n spesie van kommer weens die uitgebreide skade wat hulle aan koraal aanrig. Alhoewel hulle onder siklone en bleikgebeurtenisse rangskik in terme van hul impak op koraalsterftes, vererger hul vermoë om warm water te weerstaan ​​die vernietigende uitwerking van klimaatsverandering op riwwe.

Die navorsing, gelei deur professor Maria Byrne van die Skool vir Lewens- en Omgewingswetenskappe aan die Universiteit van Sydney, beklemtoon dat jong doringkroon-seesterre 'n hoër hittetoleransie vertoon in vergelyking met hul volwasse eweknieë. Dit beteken dat selfs al verminder die volwasse seesterre weens faktore soos koraalskaarste of hittestres, hul plantetende kleintjies geduldig kan wag vir die geskikte oomblik om in vleisetende roofdiere te verander.

Koraalbleiking en dood kan voorkom wanneer seetemperature met 1-3 grade Celsius bo die normale somermaksimum styg. Professor Byrne se span het bevind dat jong doringkroon seesterre temperature byna drie keer hoër kan verdra as dié wat koraalbleiking veroorsaak. Hierdie veerkragtigheid, gekombineer met die toename in rommelhabitat as gevolg van koraalsterftes, stel die seesterbevolking in staat om mettertyd uit te brei.

Met uitbrekings van die volwasse fase, verteer doringkroon seesterre ywerig klipperige koraal, en laat lewelose geraamtes agter. Hierdie geraamtes word uiteindelik die tuiste van alge voordat dit agteruitgaan. Koraalsterftes wat deur bleiking veroorsaak word, het 'n soortgelyke effek, aangesien die oorblywende dooie koraal as 'n habitat dien vir alge-etende seesterre nageslag. Die jeugdiges kan vir jare oorleef totdat die rif regenereer, wat uiteindelik aanleiding gee tot 'n nuwe generasie koraal-etende roofdiere.

Alhoewel die presiese oorsake van die uitbrake van doringkroon seesterre ontwykend bly, dra faktore soos oorbevissing, voedingstofophoping in die water en bleiking-geïnduseerde koraalsterftes by tot hul verspreiding. Die navorsers het ook gevind dat die vermoë van die jeugdiges om in warm toestande te oorleef, spruit uit hul klein grootte, wat hul fisiologiese behoeftes verminder, en hul vermoë om op verskeie voedselbronne te voed.

Oor die algemeen werp die studie lig op hoe jong doringkroon seesterre veerkragtig is teen hittegolwe en floreer in warm water. Om die dinamika van hierdie roofseesterre en hul impak op koraalriwwe te verstaan, is noodsaaklik om die gevolge van klimaatsverandering op mariene ekosisteme te verstaan.

