Nuwe studie onthul die impak van luggehalte op koolstofsekwestrasie

By

’n Onlangse studie wat deur die Carnegie Institution for Science gedoen is, het die beduidende impak van luggehalte op natuurlike koolstofsekwestrasie deur plante uitgelig. Die navorsers het bevind dat verbeterde luggehalte die vermoë van plante kan verbeter om atmosferiese koolstofdioksied te absorbeer en sodoende klimaatsverandering te versag. Hierdie bevinding onderstreep die deurslaggewende rol wat menslike aktiwiteite en aërosolbesoedeling in die koolstofabsorpsieproses van plante speel.

Die studie het satellietdata gebruik om die korrelasie tussen fotosintetiese aktiwiteit en aërosolbesoedeling in Europa te ontleed. Die resultate het aan die lig gebring dat plante oor naweke meer koolstof opvang wanneer daar minder industriële besoedeling is en minder mense pendel. Hierdie waarneming werp lig op die negatiewe uitwerking van swak luggehalte, wat veroorsaak word deur aërosols wat vrygestel word van pendel en die verbranding van fossielbrandstowwe of hout, op die natuurlike koolstofabsorpsieproses van plante.

Vorige studies het getoon dat aërosolbesoedeling landbou-oesopbrengste met tot 20 persent kan verminder, wat die nadelige gevolge van lugbesoedeling op plantproduktiwiteit verder beklemtoon.

Die navorsingspan het 'n innoverende tegniek gebruik wat fluoressensie wat tydens fotosintese vrygestel word, gebruik om fotosintetiese aktiwiteit te meet. Hulle het hierdie data vergelyk met aërosolmetings verkry vanaf die Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Deur te fokus op Europa, waar gevestigde patrone van menslike aktiwiteit dwarsdeur die week bestaan, het die studie 'n herhalende weeklikse siklus in fotosintetiese aktiwiteit aan die lig gebring. Fotosintese het tydens naweke 'n hoogtepunt bereik en gedurende weeksdae afgeneem, omgekeerd korreleer met aërosol-besoedelingsvlakke.

Hierdie studie se implikasies is verreikend, veral met betrekking tot pogings om klimaatsverandering te versag. Die navorsing dui daarop dat die vermindering van deeltjiebesoedeling om fotosintetiese aktiwiteit op naweekvlak deur die week te handhaaf jaarliks ​​40 tot 60 megaton koolstofdioksied kan verwyder, en sodoende landbouproduktiwiteit verhoog sonder om gewasgrond uit te brei. Hierdie bevindings het beduidende beleidsimplikasies, veral vir Europese regerings wat aan koolstofopvang- en bergingstelsels werk.

Ten slotte beklemtoon hierdie studie die belangrike rol wat luggehalte speel in natuurlike koolstofsekwestrasie deur plante. Die verbetering van luggehalte bevoordeel nie net menslike gesondheid nie, maar verhoog ook die vermoë van plante om klimaatsverandering te bekamp deur atmosferiese koolstofdioksied doeltreffend te absorbeer.

FAQ

1. Wat is koolstofsekwestrasie?

Koolstofsekwestrasie verwys na die proses van opvang en berging van atmosferiese koolstofdioksied, een van die primêre kweekhuisgasse wat verantwoordelik is vir aardverwarming. Hierdie proses kan natuurlik plaasvind deur ekosisteme soos woude, oseane en grond, sowel as deur mens-gemanipuleerde metodes.

2. Hoe dra plante by tot koolstofsekwestrasie?

Plante, deur die proses van fotosintese, absorbeer koolstofdioksied uit die atmosfeer en omskep dit in organiese materiaal. Hierdie koolstof word in die vorm van biomassa in bome, plante en grond gestoor. Gesonde en groeiende woude dien dus as noodsaaklike koolstofsinks, wat aansienlike hoeveelhede koolstof oor lang tydperke stoor.

3. Wat is 'n paar mens-gemanipuleerde metodes van koolstofsekwestrasie?

Mensgemaakte metodes van koolstofsekwestrasie sluit tegnologieë soos koolstofopvang en -berging (CCS) in, waar CO2-vrystellings van industriële en energieverwante bronne vasgevang en ondergronds in geologiese formasies gestoor word. Nog 'n metode is bio-energie met koolstofopvang en -berging (BECCS), wat biomassa-energie-opwekking met CCS kombineer.

4. Hoe kan luggehalte koolstofsekwestrasie beïnvloed?

Die kwaliteit van lug, veral aërosolbesoedeling, kan negatiewe uitwerking op koolstofsekwestrasie hê. Aërosols, wat vrygestel word van aktiwiteite soos pendel en die verbranding van fossielbrandstowwe of hout, kan die doeltreffendheid van fotosintese in plante verminder. Deur luggehalte te verbeter en deeltjiebesoedeling te verminder, kan plante se vermoë om koolstofdioksied te absorbeer en by te dra tot koolstofsekwestrasie verbeter word.

Bron: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)